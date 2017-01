In mod normal, nu as recomanda o dieta rapida, pentru ca cele mai multe te ajuta sa slabesti, dar forteaza enorm organismul. Iar dupa ce inchei cura si revii la alimentatia obisnuita, te poti ingrasa din nou. Chiar mai mult decat ai slabit. E vorba despre temutul efect yo-yo. Insa acest program complex trebuie incercat!

Irina Stefanovski, un faimos psihoterapeut, a explicat intr-o emisiune TV, scrie healthylifetricks.org, cum poti reduce nu mai putin de zece centimentri in talie, mai precis un centimetru pe zi, doar consumand o mixtura special gandita sa subtieze talia.

Reteta este simpla si nu ai nevoie de ingrediente greu de procurat. Efectul benefic asupra siluetei il are hreanul, despre care putem spune ca este elementul-secret al amestecului. Acesta are proprietati care grabesc procesul de slabire si este bogat in vitaminele C, B6, B12, si minerale, precum fier, calciu, magneziu si fosfor. Hreanul nu este utilizat doar in bucatarie – da o aroma picant-iute unica mancarurilor –, ci si in medicina naturista, deoarece aduce beneficii in caz de raceli, tuse, gripe si alte afectiuni specifice sezonului rece.

De ce ai nevoie ca sa faci mixtura de slabit

Doar de trei ingrediente ai nevoie pentru a prepara amestecul, iar acestea sunt: hrean (125 g), lamai (trei bucati) si miere (trei lingurite de miere).

foto interior si prima pagina: Vladyslav Starozhylov, Shutterstock