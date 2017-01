Sa iubesti un Taur nu este deloc usor. Atunci cand un Taur si-a ales un drum sau a luat o decizie, nu mai poate da inapoi orice i-ai face.

Intr-o relatie Taurul este destul de gelos si oricat de mult ar incerca sa renunte la acest obicei, nu are cum, este in natura lui. Taurul este genul de persoana care vrea sa te protejeze in orice moment si, in acelasi timp, isi doreste ca toata lumea sa stie ca ii apartii.

Chiar daca nu ii place sa recunoasca, Taurul este un semn posesiv, ii place sa detina lucruri si sa stie ca lucrurile sunt doar ale lui. Materialist din frageda pruncie, isi doreste numeroase lucruri in viata.

Ceea ce este cel mai important de stiut este faptul ca nimic nu se compara cu loialitatea unui Taur; acesta vrea sa imparta dragostea lor cu lumea intreaga.

Poate ca iti vei dori sa fugi de iubirea unui Taur, insa ar fi bine sa iei in considerare ce urmeaza sa iti spun mai jos:

1. Un Taur este loial

Nu este nimic mai sigur pe aceasta lume decat loialitatea unui Taur. Nu conteaza ce se intampla, el nu va fi influentat sa isi schimbe sentimentele sincere cu privire la tine. Daca te iubeste, acesta este un obicei pentru totdeauna. Datorita loialitatii sale, o relatie cu un Taur este de cele mai multe ori una de lunga durata, iar capacitatea lui de a iubi este una puternica, ce te face sa simti ca traiesti cu adevarat.

2. Un Taur munceste din greu

Cand vine vorba de locul de munca, Taurul da tot ce are. El stie cand sa puna cartile pe masa si este intotdeauna lider. De cele mai multe ori este cea mai de incredere persoana cu care poti sa vorbesti la jobul pe care il ai.

3. Un Taur ofera tot ce are

Cel mai probabil Taurul este persoana din familie cu cel mai mare salariu. Ii place sa traiasca o viata frumoasa si pentru asta munceste din greu. Chiar si asa, in momentul in care ii ceri ceva Taurul este dispus sa iti ofere tot ce are pentru a te ajuta.

4. Un Taur protejeaza

Daca un Taur observa ca te uiti la partenera lui, el te va face sa il observi. Intr-o relatie Taurul isi protejeaza partenera, isi protejeaza dragostea. Are grija de oamenii care conteaza pentru ei.

5. Taurul apreciaza lucrurile materiale

Taurul este probabil cea mai eleganta zodie a horoscopului. Unui Taur ii place sa se imbrace bine, sa arate bine, sa mearga la cumparaturi. Pentru el conteaza foarte mult sa faca o impresie buna indiferent de circumstante. Pana si in pijamale arata elegant.

Ce este important de stiut despre partenerii Taur:

- Un Taur isi pune inima pe tava atunci cand este intr-o relatie si, in acelasi timp, este dispus sa iti protejeze inima prin loialitatea lui;

- Un Taur te iubeste nu pentru cine esti, ci pentru ce aduci in relatia voastra.

- Pentru un Taur conteaza lucrurile materiale, insa ceea ce este cu adevarat important este iubirea pe care i-o poti oferi.

foto interior si prima pagina: Jacob Lund, Shutterstock