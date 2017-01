Frunzele de dafin sunt foarte bogate in uleiuri esentiale ce le confera proprietati medicinale miraculoase. In zilele noastre dafinul este recunoscut pentru efectele sale antiseptice, antivirale si bactericide, scrie frunza-verde.ro, conform Publika TV.

Este un remediu eficient impotriva plagilor, aftelor si abceselor dentare, si este considerat un sedativ natural. Infuzia are o actiune benefica asupra sistemului nervos, aducand echilibrul in caz de anxietate sau depresie. Stimuleaza digestia, creste pofta de mancare, combate fermentatia. Este recomandat ca un expectorant foarte pretios in raceli si bronsite. Scade febra si sunt folosit cu succes in combaterea bronsitelor, laringitelor, faringitelor si gripei. De asemenea frunzele de dafin combat:

Digestia grea (atonie digestiva) – Se pune in mancare 1-2 frunze de dafin. Se face tratament naturist cu foi de dafin vreme de o luna cu cate trei frunze de dafin pe zi, mestecate pe stomacul gol, cate una dimineata, la pranz si seara. Cei care au incercat aceasta metoda de fortificare a digestiei cu frunze de dafin spun ca efectele de intarire a digestiei sunt remarcabile.

