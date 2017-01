1. Singura parte a corpului care nu are nicio alimentare cu sange este corneea. Aceasta primeste oxigen direct din aer.

2. Creierul uman are o capacitate de memorie echivalenta cu a mai mult de patru terabiti de pe un hard disk.

3. Un copil nou-nascut poate respira si inghiti in acelasi timp (si asta se intampla pana la sapte luni).

4. Craniul este format din 29 de oase diferite.

5. Atunci cand stranuti toate functiile corpului se opresc - inclusiv inima.

6. Impulsurile nervoase trimise de creier circula cu o viteza de 274 km/h.

7. Un singur creier uman genereaza mai multe impulsuri electrice intr-o zi decat toate telefoanele lumii combinate.

8. Corpul uman contine in medie suficient sulf pentru a ucide toti puricii de pe un caine de talie medie, suficient carbon pentru a face 900 de creioane, suficient potasiu pentru a trage un tun de jucarie, suficienta grasime pentru a face sapte bucati de sapun si suficienta apa pentru a umple un recipient de 50 de litri.

9. Inima umana pompeaza 182 de milioane de litri de sange pe parcursul unei vieti intregi.

10. 50.000 de celule din corpul tau au murit si au fost inlocuite cu altele noi in timp ce tu ai citit ce este mai sus.

11. Embrionul uman dobandeste amprentele digitale in termen de trei luni de la conceptie.

12. Inimile femeilor bat mai repede decat inimile barbatilor.

13. Un barbat pe nume Charles Osborne a sughitat non stop timp de 68 de ani.

14. Oamenii dreptati traiesc, in medie, cu noua ani mai mult decat oamenii stangaci.

15. Aproximativ doua treimi din oameni inclina capul catre dreapta cand saruta.

16. In medie, o persoana uita 90% din visele sale.

17. Lungimea total a tuturor vaselor de sange din corpul uman este de aproximativ 100.000 de km.

18. In medie, rata de respiratie a unei persoane este cu o treime mai mare in primavara decat in toamna.

19. Pana la sfarsitul vietii unei persoane aceasta isi poate aminti, in medie, in jur de 150 de trilioane de informatii.

20. Pierdem 80% din caldura corpului prin cap.

21. Cand te inrosesti in obraji si stomacul se face rosu.

22. Cel putin 700 de enzime sunt active in corpul uman.

23. Fiintele umane sunt singurele creaturi vii care dorm pe spate.

24. In medie, un copil in varsta de patru ani pune 450 de intrebari pe zi.

25. Nu doar oamenii, ci si ursii koala au amprente unice pe deget.

26. Doar 1% din bacterii pot imbolnavi cu adevarat corpul uman.

27. Denumirea stiintifica pentru buric este ombilic.

28. Dintii sunt singura pare din corpul uman ce nu se pot vindeca singuri.

29. In medie, o persoana are nevoie de sapte minute pentru a adormi.

30. Oamenii dreptaci mesteca cea mai mare parte a mancarii pe partea dreapta a gurii, in timp ce oamenii stangaci fac acest lucru pe partea stanga.

31. Doar 7% din oameni sunt stangaci.

32. Parfumul de mere si banane pot ajuta o persoana sa piarda in greutate.

33. In cazul in care nu iti tunzi parul deloc in viata, lungimea acestuia ar putea ajunge la 725 de kilometri.

34. In timpul vietii sale, o persoana inghite in medie, in mod accidental, opt paianjeni mici.

35. Greutatea totala a bacteriilor in organismul uman este de 2 kg.

36. Buzele umane sunt de sute de ori mai sensibile decat buricele degetelor.

37. Un sarut creste pulsul unei persoane la 100 de batai pe minut sau chiar mai mult.

38. Concentratia totala a muschilor masticatori pe de o parte a maxilarului este egal cu 195 de kilograme.

39. Exista mai mult de 100 de virusuri care provoaca o raceala.

40. Daca te lovesti cu capul de perete poti pierde pana la 150 de calorii pe ora.

