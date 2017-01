Persoanele cu inteligenta emotionala mai mare sunt mai fericite! E un fapt. Asa ca, in loc sa cauti scuze pentru nefericirea cu care te confrunti, mai bine inveti cum sa iti creezi propria stare de bine cat mai des!

Fericirea apare in atat de multe forme incat, uneori, e greu sa te tii strans de ea. Nefericirea, pe de alta parte, e usor de identificat. Stii cand ai de-a face cu ea. Si, sa fim seriosi! Fericirea si munca nu merg intotdeauna mana in mana. Un studiu realizat in 2013 de Gallup pe mai mult de 180 de milioane de oameni a aratat ca doar 13% dintre indivizi se considera fericiti la locul lor de munca.

De fapt, fericirea are mai putin de-a face cu circumstantele decat iti imaginezi. Un alt studiu, de la Universitatea din Illinois, a aratat ca oamenii care castiga mai bine sunt doar putin mai fericiti decat subalternii lor. Psihologii de la Universitatea din California au descoperit, pe de alta parte, ca factorul genetic si circumstantele de viata contribuie cu numai 50% la fericirea cuiva. Restul depinde numai de tine!

De fapt, motivul pentru care circumstantele conteaza atat de putin este tocmai faptul ca fericirea depinde de tine! Este rezultatul obiceiurilor tale si a perspectivei pe care o ai asupra vietii. Fie iti creezi fericirea, fie – nu.

