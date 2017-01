Inventata in 1930 de medicul Kelly D. Brownell, dieta cu grepfruit promite ca te scapa de 10 kg in 12 zile. Exista mai multe versiuni ale acestui plan de slabit, dar ideea generala din spatele dietei consta in consumarea unei jumatati de grapefrut ori a unui pahar de suc de grepfrut inainte de fiecare masa.

Grepfruitul contine fibre, nu are grasimi, este sarac in calorii si sodiu si este bogat in vitamina C. Oamenii de stiinta spun ca grapefrutul poate reduce pofta de mancare si, prin urmare, ajuta la pierderea in greutate. Cele mai recente cercetari, efectuate de un grup de oameni de stiinta de la Centrul de Nutritie si Medical Research din San Diego, SUA, arata ca, prin simpla adaugare a unui grapefrut in dieta te poate ajuta intr-adevar sa slabesti.

Cei care tin dieta isi pot gati mancarea adaugand tot felul de condimente, sosuri pentru salate si unt. Este important sa nu consumi niciun aliment fierbinte sau foarte rece si sa nu prepari nimic in vase de aluminiu.

Exemplu de meniu pentru 1 zi:

Mic dejun: doua oua fierte, doua felii de bacon si 1/2 grapefruit sau 250 ml de suc de grapefruit.

foto interior si prima pagina: Africa Studio, Shutterstock