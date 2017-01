Stiu ca ai termene limita, date scadente, liste de pe care nu ai taiat foarte multe taskuri... insa, te rog, ai incredere ca totul va fi bine. Ai incredere ca aceasta viata ti-a fost data nu pentru a fi ingrijorata, ci mai degraba pentru a te bucura de ea. Pentru a te bucura de fiecare drum.

Te rog, nu alerga prin viata!

Ofera-ti timp! Timp pentru a analiza si a face planuri. Timp pentru a observa. Timp pentru a te bucura de lucrurile mici. TImp pentru a observa modul in care, chiar si in toiul iernii, pe cel mai napraznic ger, razele soarelui te pot incalzi in continuare. Timp pentru a vedea frumusetea in toate, chiar si atunci cand natura este inghetata si chiar si atunci cand crengile copacilor atarna de gerul lui ianuarie.

Ofera-ti timp. Pentru ca in timp ce tu esti ocupata si nu iti permiti sa fii atenta la ce se intampla, sunt atatea lucruri minunate pe care le pierzi.

Nu rata frumusetea din lucrurile mici. Nu rata momentul in care florile infloresc din nou.

Nu ai fost facuta pentru a trece prin viata cu plamanii uzati si membrele epuizate. Nu, ai fost facuta pentru ceva mai frumos - ai fost facuta pentru a iubi, pentru a experimenta, pentru a trai. Trebuie sa traiesti viata cu aceeasi cantitate de recunostinta si rabdare si sa lasi ca viata sa se miste in propriul ritm.

Ofera-ti timp pentru a respira. Este timpul sa ai rabdare. Este timpul sa inchizi ochii si cand ii deschizi sa vezi cu adevarat. Sa vezi frumusetea care te inconjoara, sa vezi frumusetea din viata ta.

Si ofera-ti timp sa fii tu insati!

Nu fugi! Nu iti alerga inima. Ai rabdare si ofera-ti timp sa te vindeci. Sa uiti, sa mergi mai departe.

Ofera-i vietii posibilitatea de a fi asa cum este ea. Incetineste, nu te grabesti nicaieri. Tot ce iti doresti vei primi atunci cand va fi momentul potrivit. Ai incredere in calendarul timpului. Si nu iti pierde speranta - intotdeauna va exista un viitor mai bun!