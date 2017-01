Dupa depunerea juramantului presedintelui Donald Trump, Barack si Michelle Obama au plecat de la Casa Alba. Acestia au stat la o ultima poza oficiala alaturi de familia Trump, asteptand cu nerabdare sa isi reia viata obisnuita pe care o aveau inainte de presedintie.

In acest timp Barack a facut un singur gest mic, simplu, care insa a topit inimile tuturor celor care l-au vazut.

Acea strangere de mana urmata de un sarut al mainii nu a fost un gest gol. Nu a fost o miscare politica. Nu a fost pentru multime, pentru presa sau pentru posturile de televiziune. Nici vorba. Acesta a fost un gest care spune "Am facut asta IMPREUNA. Acum... sa mergem acasa!"

Un moment absolut minunat!

Intre timp, Beyonce a postat pe Instagram o poza extrem de frumoasa cu fostul presedinte al Americii si Fosta Prima Doamna. Cantareata a tinut mortis sa multumeasca celor doi pentru tot ce au facut pentru Statele Unite ale Americii, insa cum esentele tari se tin in sticlute mici, ea a spus un simplu "Thank you", lasand imaginea sa vorbeasca de la sine. Poza a devenit in scurt timp virala, strangand peste 2 milioane de like-uri in doar sase ore de la postare.

foto interior si prima pagina: Instagram, Beyonce