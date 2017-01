Madonna s-a alaturat sutelor de mii de oameni la Women's March (Marsul Femeilor) in Washington, D.C., sambata. Cantareata a tinut un discurs impresionant alaturi de un minirecital. CNN a inceput sa transmita live discursul Madonnei, insa s-a deconectat dupa cateva minute din cauza limbajului puternic si direct.

Mai jos gasiti tot discursul artistei:

"Buna. Sunteti aici? Stiti ce se intampla? Sunteti siguri de asta? Ma puteti auzi? Sunteti gata sa agitati putin lumea?

Bine ati venit la revolutia iubirii. A rebeliunii. La refuzul nostru, al femeilor, sa accepte aceasta noua era a tiraniei. Unde nu doar femeile sunt in pericol, ci toti oamenii marginalizati. Unde oamenii diferiti ar putea fi considerati criminali. Am avut nevoie de acest intuneric pentru a ne trezi din somn.

Se pare ca toti alunecasem intr-un fals sentiment de confort. Stiam ca binele va castiga de fiecare data. Ei bine, binele nu a castigat aceste alegeri, insa binele va castiga in cele din urma. Asadar, actiunea noastra de astazi demonstreaza ca suntem departe de final. Astazi marcheaza inceputul... inceputul povestii noastre. Revolutia incepe aici. Luptam pentru dreptul de a fi liberi, de a fi cine suntem, de a fi egali. Hai sa marsaluim impreuna prin acest intuneric si cu fiecare pas pe care il facem sa demonstram ca nu ne temem. Ca nu suntem singuri, ca nu vom da inapoi. Ca exista o putere in unitatea noastra si ca nicio forta nu se poate opune in fata adevaratei solidaritati.

Si pentru toti cei care insista ca acest mars nu va rezolva nimic, sa va ia dracu'! Este inceputul unei schimbari atat de necesare. Schimbarea care va avea nevoie de sacrificii, va avea nevoie de oameni. Schimbarea care va avea nevoie de multi dintre noi pentru a face o schimbare. Asadar, intrebarea mea pentru voi azi: "Sunteti pregatiti?".

Da, sunt nervoasa! Da, sunt revoltata. Da, m-am gandit la numeroase moduri de a da foc Casei Albe, insa stiu ca acest lucru nu va schimba nimic. Nu putem fi disperati. Asa cum poetul W.H. Auden a scris in ajunul Celui de-al Doilea Razboi Mondial: "Trebuie sa ne iubim unii pe altii sau sa murim!"

Eu aleg iubirea. Voi ce alegeti? Sa alegem impreuna iubirea, sa alegem dragostea!"

