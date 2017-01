Un studiu recent al Harvard Medical School vine sa demonteze cinci dintre miturile despre sanatatea vederii. Unul este acela ca exercitiile cu ochii pot intarzia nevoia de a purta ochelari. Fals.

Sanatatea vederii depinde de o multime de factori, dar asa numita gimnastica oculara nu are nimic in comun cu forma fizica sau tesuturile ochiului, si in nici un caz, nevoia de corectare a privirii nu are de-a face cu astfel de metode.

Un alt mit este acela potrivit caruia cititul la lumina slaba duce la inrautatirea vederii. Lumina slaba nu face altceva decat sa oboseasca ochii. Pentru a evita acest lucru trebuie sa faceti in asa fel incat lumina sa cada direct pe pagina, nu din spate, de peste umar. O lampa de birou cu umbra opaca este ideal sa fie orientata exact pe materialul pe care il aveti de parcurs.

foto interior si prima pagina: Antonio Guillem, Shutterstock