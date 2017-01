Multi spun ca ochii albastri sunt precum marea pentru ca ajungi sa te pierzi in ei daca te uiti prea mult timp. In timp ce unele culturi vad oamenii cu ochii albastri ca fiind vrajitori, altii considera aceste persoane un ideal al frumusetii in intreaga lume.

Exista un total de 13 variatii genetice care decid culoarea ochilor unei persoane.

Iata cateva caracteristici ale persoanelor cu ochii albastri:

- barbatii cu ochii albastri spun ca femeile cu ochii albastri sunt irezistibili;

- persoanele cu ochii albastri tolereaza durerea foarte bine;

- studiile au aratat ca majoritatea oamenilor cu ochii albastri sunt mai buni la problemele care implica gandirea strategica decat alte persoane;

- de cele mai multe ori culoarea albastra a ochilor este asociata cu frumusetea, eleganta, rafinamentul si chiar si cu bogatia;

- persoanele cu ochii albastri se adapteaza foarte repede la schimbari;

- este posibil ca multi dintre cei cu ochii albastri sa aiba ochii diferiti la culoare;

- sunt multi oameni care nu au incredere in persoanele cu ochii albastri;

- oamenii cu ochii albastri sunt foarte atractivi;

persoanele cu ochii albastri au o toleranta mai mare la alcool;

- persoanele cu ochii albastri sunt foarte directe, nu ezita foarte mult cand trebuie sa spuna ceva si, probabil, de cele mai multe ori spun adevarul;

- o multime de cantece au fost dedicate ochilor albastri;

- aproximativ 8% din populatia globului are ochii albastri.

foto interior si prima pagina: vfedorchenko, Shutterstock