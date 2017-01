Haideti sa va spun un secret micut. Ei ii pasa. Ii pasa chiar foarte mult. Probabil ca ii pasa chiar mai mult decat trebuie. Insa doar nu vrea sa arate.

De ce?

Pentru ca ar fi vulnerabila. Pentru ca si-ar pune inima pe masa si i-ar fi teama sa nu fie ranita din nou. Pentru ca toata lumea ar intelege cata emotie si cata iubire se ascund in sufletul acestei femei. Pentru ca este speriata stiind ca in orice moment ea ar fi din nou singura... Singura cu sentimentele ei.

Asa ca, in schimb, actioneaza ca si cum nu ii pasa. Nu isi arata sentimentele. Pare dura. Pare o femeie dificila, incapabila sa iubeasca. Pare o femeie cu multe secrete, care niciodata nu spune ce simte. Pare o femeie directa si, in acelasi timp, speriata.

Problema cu aceasta femeie care pare ca nu ii pasa este ca ii este atat de bine pe cont propriu. Ea are propria ei viata si are grija de ea. A fost atat de folosita inainte incat ii este teama sa isi mai deschida inima. Si prefera sa ramana singura, sa nu mai aiba incredere in nimeni altcineva.

Este greu pentru ea. A incercat de prea multe ori. Stie ce inseamna sa iubesti si sa nu fii iubit. Stie ce inseamna sa nu poti dormi noptile gandindu-te la ce ai facut gresit. Stie cum este sa traiesti cu teama.

Iti va spune de nenumarate ori ca nu ii pasa... insa ii pasa. Si ii pasa al dracului de mult. Ii pasa de ea, de tine, de fapt de orice are legatura cu tine. Ea apreciaza prezenta ta, opiniile tale. Isi doreste sa arate mai mult, sa fie mai deschisa, sa iubeasca mai cu foc... insa nu asa este ea.

La ocazii rare vei prinde o bucatica din acea femeie ce se ascunde in spatele acestei masti impenetrabile. Va fi un moment scurt, insa va fi minunat. Si daca reusesti sa o convingi ca toate acestea merita, poate ca va face un pas inainte. Ai doar rabdare. Pentru ca unei femei careia nu ii pasa ii va pasa mereu.

