Andreea Balan revine in atentia noastra cu un nou videoclip; cantareata lanseaza piesa Sens Unic, o melodie realizata de Kazibo special pentru ea.

Clipul este filmat la Los Angeles si este unul de imagine, in care apare doar Andreea purtand tinute elegante, demne de covorul rosu.

"Sens unic a fost scrisa special pentru mine si despre viata mea personala de catre baietii foarte talentati de la Kazibo. Piesa e ca un pansament care vindeca, deschide usi noi si arata sensul in care mergem fiecare dintre noi dupa un moment greu, indiferent ca e despre dragoste sau nu. Am filmat un videoclip cu Edward Aninaru pe o plaja parasita din SUA, pe langa Los Angeles.

De concept si styling s-a ocupat, ca de obicei, Edi Enache, The Fashion Jumper, el ma completeaza creativ cand vine vorba de vizualuri si povesti de cativa ani incoace si ma provoaca sa incerc lucruri noi. Pentru mine, e unul din cele mai reprezentative videoclipuri pentru ca am vrut sa va arat cum sunt inauntru, atat prin starea transmisa in clip cat si prin styling, make-up, par si jocul meu in povestea din video.

Simt ca m-am transformat intr-o femeie puternica. Scandaluri, despartiri, multe lucruri despre care nu voi vorbi public deocamdata - poate intr-o carte, candva - toate lucrurile bune si rele care s-au intamplat m-au transformat intr-o femeie puternica, intr-un viking. Poate par dura cateodata insa asa am invatat ca trebuie sa fiu ca sa iasa totul profesionist si toata lumea sa isi faca treaba ca la carte si fiecare aparitie sa fie impecabila. Poate nu las sa se vada ca sunt si foarte sensibila si foarte vulnerabila la tot ce se scrie in presa sau pe Facebook, cateodata.

Insa am invatat ca puterea mea sta in a lasa sa se vada ambele parti: si duritatea, ambitia si perfectionismul dar si emotiile, blandetea si bunatatea pe care le-am descoperit in mine si inca mai lucrez sa fiu mai buna in fiecare zi cu mine si cu oamenii din jur. Si daca pot sa ajut cu ceva, sa o fac cu inima deschisa, indiferent ca e vorba de cel mai bun! prieten sau un necunoscut.

Mi-am promis ca nu voi mai canta piese care sunt facute pentru radio sau TV. Voi canta numai piese care ma reprezinta. Ma intereseaza ce transmite muzica mea si ce ajunge la voi, ce simtiti voi si cum va ajuta, cum va schimba in vreun fel. Sper sa va placa, sa va regasiti si sa fim impreuna in experienta pe care o voi crea de acum inainte. Am lucrat in ultimele luni sa schimbam intreg show-ul si va avea o structura noua, special si un nume pe care l-am tinut secret de cateva luni. Il voi dezvalui la inceputul lunii martie. Pana atunci, va astept pe Tumblr si pe Facebook unde voi posta cateva surprize." - a declarat Andreea.

Cum vi se pare videoclipul?