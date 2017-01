Al Pacino, unul dintre cel mai mari actori de la Hollywood, nu mai are nevoie de prezentare. De-a lungul timpului marele actor ne-a impresionat cu adevarate lectii de viata pe care multi dintre noi le-am ascultat si am incercat sa le punem in practica.

Am adunat mai jos cele mai frumoase citate ale lui Al Pacino. Sunt de impartasit cu oamenii dragi, asadar nu le tineti doar pentru voi!

1. Este usor sa pacalesti ochiul, dar este greu sa pacalesti inima.

2. Degeaba te plangi daca nu-ti pare rau.

3. Uneori este mai bine sa fii cu diavolul pe care il stii decat cu ingerul pe care nu il cunosti.

4. Daca aveti nevoie de mine, ma gasiti tot acolo unde eram cand nu aveati nevoie de mine.

5. Libertatea inseamna sa nu iti para niciodata rau de ce faci.

6. In viata noastra privim fie in trecut, fie in viitor. Insa cand mai traim momentul?

7. Eu spun intotdeauna adevarul, chiar si atunci cand mint.

8. Eu nu-mi spun niciodata parerea. Opiniile pe care le am cu privire la orice sunt in viata mea personala.

9. Prefer sa evit cuvantul perfectiune. Ai marul adevarat. Si ai marul care arata ca marul perfect. Problema, atunci cand musti din marul perfect, e ca nici nu are gustul marului adevarat si nici nu este la fel de hranitor.

10. Vanitatea este pacatul meu preferat.

11. Traim intr-o lume in care cu cat muncesti mai mult, cu atat te ocupi de mai multe lucruri. Nu mai avem timp sa ne bucuram de nimic. Este o lume nebuna.

12. Am devenit celebru, era ca si cum luminile erau indreptate catre mine si nu mai puteam vedea in fata. Nu mai vezi cum sunt oamenii unii cu altii. Anonimatul iti ofera lucruri minunate, cum ar fi sa umbli pe strazi ca toti ceilalti.

13. Cica murim de doua ori - o data cand ultima suflare ne paraseste corpul si a doua oara cand ultima persoana pe care o cunoastem ne spune numele.

14. Metoda mea de supravietuire e sa stii sa te misti, cand sa te ascunzi, cand sa te implici si cand sa dai din coate.

foto interior si prima pagina: Andrea Raffin, Shutterstock