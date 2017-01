Nu mai este o noutate faptul ca femeile nu mai au incredere in barbati, iar acest lucru se intampla din simplul motiv ca au avut parte de experiente neplacute in trecut. Foarte multe situatii si conversatii au contribuit la sentimentul de respingere pe care il au cele mai multe femei cand vine vorba de o noua cucerire, scrie elcrema.com.

Femeile nu mai au incredere in barbati, iar acest lucru este un adevar. Motivele pentru care au ajuns in aceasta situatie sunt situatiile neplacute cu care s-au confruntat in trecut, dezamagirile in dragoste, intalnirile esuate sau problemele care au aparut odata cu o noua cucerire.

Femeile au nevoie de un barbat sincer pentru a capata incredere in el si in relatie, dar cele mai multe au avut de-a face cu barbati egoisti, infideli si mincinosi.

Cele 5 motive pentru care femeile nu mai au incredere in barbati

1. Barbatii au tendinta sa fie infideli

Sa gasesti un barbat fidel in ziua de azi este ca si cum ai cauta acul in carul cu fan. Oricat de neplacut suna, acest lucru este cat se poate de adevarat. Barbatii au tendinta sa calce stramb chiar si atunci cand sunt implicati intr-o relatie de cativa ani.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Antonio Guillem, Shutterstock