Sunt momente in care simti ca nu mai poti, ca ai nevoie de o mica pauza sau de o persoana care sa te ia de mana si sa te ridice de jos. In astfel de momente vreau sa citesti acest material - pentru ca sunt mici adevaruri care te vor convinge ca viata pe care o traiesti chiar este frumoasa.

1. Unii oameni nu sunt meniti sa fie in viata ta pentru totdeauna. Fie ca ti-au fost alaturi ani de zile, fie doar cateva zile, cand si-au terminat scopul ei vor pleca. Si asta este in regula. Lasa-i sa plece.

2. Unii oameni voi reintra in viata ta pentru un nou scop. Este posibil ca la inceput sa nu stii despre ce este vorba. Ai putea fi chiar sceptic cu privire la intentiile lor, insa in cele din urma lucrurile vor deveni clare. Si asta este in regula. Lasa-i sa isi implineasca destinul.

3. Este mult mai usor sa iti accepti defectele si problemele decat sa te ascunzi dupa deget. Da, este mult mai usor de zis decat de facut si da iti va fi greu la inceput, insa trebuie sa stii cine esti. Sunt persoane care te iubesc in ciuda defetelor tale, invata sa te iubesti si tu.

4. Nu iti pierde timpul plangandu-te de lucruri pe care nu le poti stapani. Este o risipa de energie si aduci stresul in viata ta degeaba. Uneori, trebuie doar sa lasi ca lucrurile sa fie, sa se intample.

5. Greselile trebuie trecute cu vederea; fie ca vorbim despre tine sau despre altcineva, iarta. Nu o face pentru altcineva, fa-o pentru tine. Nu exista niciun motiv pentru care sa tii pica, este o energie negativa care te impiedica sa mergi mai departe cu viata ta.

6. Nu astepta un moment perfect pentru a spune ce simti. Daca ai ocazia, profita de ea. Si, cel mai important, sa nu iti fie frica de reactia lor, multi te vor surprinde in mod placut.

7. Cand te simti abatut si trist nimic nu te ajuta sa scapi de aceste stari mai bine decat un ras puternic, un sarut profund sau o imbratisare adevarata. Absolut nimic.

8. Poti fi independent si, in acelasi timp, poti avea nevoie de cineva. Acestea doua nu se exclud reciproc. Poti avea singur grija de tine, insa este in regula sa ai pe cineva care sa te ajute sa iti hranesti mintea, trupul si spiritul.

9. Viata consta in alegeri, asa ca alege cu rabdare si intelepciune. Alege sa te inconjori de oamenii potriviti. Alege sa apreciezi ceea ce ai. Alege un tip de viata. Alege sa fii fericit.

10. Traieste mai mult in prezent. Nu te mai opri asupra trecutului si nici nu iti face griji cu privire la viitor. Nu poti schimba trecutul si nici nu poti prezice viitorul. Singurul moment care conteaza este acum, acest minut, aceasta zi.

