De-a lungul vietii noastre avem numeroase relatii - uneori ajungem sa ne indragostim, apoi sa ne despartim si iar sa ne impacam. Unii oameni intra pe orbita noastra, altii ne parasesc lasandu-ne in spate cu cateva lectii importante invatate.

Potrivit BrightSide, psihologii sunt de parere ca o persoana se poate indragosti cu adevarat de doar trei ori. Si fiecare astfel de experienta, inf elul ei, este importanta si chiar necesara.

Iata despre ce este vorba:

1. Dragostea ca in povesti

Destul de des, prima noastra dragoste soseste cand suntem inca foarte mici. Ni se pare un sentiment despre care am citit doar in basme, asa ca il idealizam si credem ca este pentru o viata.

In aceste momente, avem tendinta de a ne schimba. Refuzam sa acordam atentie problemelor care apar si suntem pregatiti sa sacrificam principiile noastre de dragul relatiei pentru ca, in adancul nostru, credem ca totul este asa cum ar trebui sa fie.

Modul in care relatia este vazuta in exterior este mai important decat ceea ce simtim cu adevarat.

2. Dragostea complicata

Cea de-a doua dragoste din viata noastra este cea mai complicata. Increzatori ca ne-am invatat lectia din experientele anterioare, avem grija sa alegem un tip complet diferit de partener. Sau, cel putin, asa credem.

Suntem susceptibili de a fi manipulati, mintiti sau chiar raniti. Ne agatam de orice ocazie de a carpi relatia noastra, insa fiecare noua incercare se transforma intr-un esec si mai mare. Este o adevarata drama cu cateva momente de fericire (ocazionale).

O astfel de iubire ne invata ca este important sa primesti iubire la schimb.

3. Dragostea adevarata

Cea de-a treia dragoste apare in viata noastra atunci cand renuntam la a mai astepta. Ea vine neinvitata si nu pare sa respecte ideea noastra cu privire la cum ar trebui sa fie dragostea adevarata. Nu este nici macar perfecta - insa este o relatie autentica, caracterizata printr-un sentiment extraordinar, ceva ce nu poate fi explicat in cuvinte.

In aceasta etapa in viata, nu mai avem asteptari. Nu mai pierdem timpul gandindu-ne la ce calitati ar trebui sa aiba iubirea vietii noastre. Suntem, in sfarsit, pregatiti sa ne acceptam partenerul pentru ceea ce este cu adevarat.

O astfel de iubire ne invata sa traim cu adevarat; ne invata ca o relatie nu trebuie sa fie perfecta pentru a fi pentru totdeauna.

foto interior si prima pagina: Amanda Carden, Shutterstock