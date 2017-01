O femeie sincera nu se ascunde dupa deget, ci spune intotdeauna ce gandeste. Iata cateva motive importante pentru care barbatii se feresc de femeia matura si sincera:

1. Nu ii este teama sa spuna adevarul. Chiar daca doare, chiar daca este dificil, chiar daca nimeni nu mai este de acord cu ea... ea va spune intotdeauna ce crede si ce simpte.

2. Pune intrebarile dificile. Intrebari care pot deranja anumiti barbati, care ii pot face sa se simta inconfortabil.

3. Asteapta raspunsuri. O femeie matura si puternica asteapta raspunsuri mature la intrebarile pe care le are. In plus, asteapta intotdeauna adevarul.

4. Spune ce vrea intr-o relatie. Nu este timida si spune ce o deranjeaza, ce vrea si ce isi doreste. Nu isi ascunde sentimentele doar pentru a fi in siguranta, ci vorbeste despre ele in mod deschis si liber, motiv pentru care unii barbati se pot speria.

5. Crede in dragostea adevarata si fuge de jocuri. O femeie matura nu va tolera un partener dubios sau un barbat care prefera jocurile, motiv pentru care va alege intotdeauna o relatie clasica.

6. Nu ii este teama sa vorbeasca despre trecutul ei, despre lucruri private sau despre ce i s-a intamplat. O multime de barbati spun ca ea vine cu "un bagaj", insa adevarul este ca toti avem un bagaj in viata, pe care il caram dupa noi tot timpul.

7. Nu te va indulci cu nimic, mai ales daca tine la tine. Nu iti va spune ca tu esti lumea ei daca nu simte cu adevarat. Nu este genul de femeie care sa iti spuna ce vrei sa auzi pentru a iti stimula ego-ul, ci va spune exact cum te vede cu adevarat, fara a exagera.

8. Iti va cere ajutorul cand va avea nevoie. Vrea sa simta ca este intr-o relatie, asa ca atunci cand va fi nevoie de tine, te va chema si va asculta sfaturile tale.

9. Va fi sincera cu privire la greselile pe care le-a facut. Nu este perfecta si nu va ascunde de tine adevarul.

10. Poate fi "dificila", insa dragostea ei merita tot. Poate ca uneori pare incapatanata, fara inima, indiferenta, directa... adevarul este ca este doar sincera... si asta pentru ca este o femeie reala care cauta ceva real. Dragostea ei va fi intotdeauna curata, onesta si matura, iar loialitatea ei va fi de neegalat.

foto interior si prima pagina: Nina Buday, Shutterstock