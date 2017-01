Continutul scazut de calorii din pomelo recomanda acest fruct in curele de slabire. Pomelo poate inlocui gustarile bogate in calorii oferind in acelasi timp o valoare nutritiva.

Ce presupune dieta cu pomelo:

- durata recomandata pentru aceasta dieta este de 12 zile

- in timpul dietei aveti o restrictie de aproximativ 800 de calorii pe zi

- pe durata regimului este necesar sa consumati minimum 8 pahare de apa pe zi.

Meniu pentru dieta cu pomelo:

- la micul dejun: 2 oua fierte tari – 2 felii de paine – o jumatate de pomelo

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: pondpony, Shutterstock