Tot mai multe persoane se simt stresate zi de zi; stresul afecteaza viata de familie, munca, relatia cu oamenii din jurul nostru. Exista tot felul de "metode" disponibile pentru a incerca sa pastram stresul sub control, insa una dintre acestea este chiar foarte simpla si disponibila pentru aproape toata lumea - o imbratisare, care are efecte minunate asupra stresului si a energiei negative.

Iata cateva motive speciale pentru care trebuie sa oferi mai multe imbratisari:

1. O imbratisare ridica moralul

O imbratisare la momentul potrivit poate avea un impact foarte mare asupra unei persoane si poate influenta chiar si modul acesteia de a actiona. Imbratisarea poate avea o incarcatura emotionala doar pentru persoana care o primeste si, in acelasi timp, aceasta creeaza si o legatura psihologica intre persoanele care se imbratiseaza.

2. Imbratisarea reduce durerea

Actul de imbratisare forteaza creierul sa secrete hormonul oxitocina (acesta este responsabil pentru a face mamele sa uite de durerile nasterii). In acest fel, oamenii au tendinta de a uita de majoritatea aspectelor negative ale vietii lor, de durerea pe care au simtit-o sau inca o mai simt si sa se concentreze mai mult pe aspectele pozitive si ce poate fi realizat in acel moment.

3. Imbratisarea scade tensiunea arteriala

Nu doar mintea beneficiaza de efectele imbratisarilor, ci si corpul. In timp ce imbratisezi pe cineva, receptorii pielii capteaza aceste semnale si anumiti nervi din corp le trimit catre creier. Acest sentiment de siguranta si de incredere este apoi transmis in tot corpul si la inima, care relaxeaza muschii si scade tensiunea arteriala.

4. Te ajuta sa scapi de frica

O simpla imbratisare te poate ajuta sa ai mai multa incredere in tine, sa iti pese tot mai putin de ce spun cei din jurul tau si, de asemenea, te scapa de sentimentul de frica si de toate aspectele acestuia. Ideea de protectie poate fi vazuta in mod instinctiv in cazul copiilor care imbratiseaza o jucarie de plus sau o patura si care, dintr-o data, se simt in siguranta. Acest instinct ramane cu noi de-a lungul intregii noastre vieti si are efecte spectaculoase asupra sanatatii noastre (chiar atunci cand ne asteptam cel mai putin).

5. Ajuta copiii sa se dezvolte armonios

Imbratisarea are efecte extraordinare asupra sanatatii bebelusilor si ii ajuta sa creasca sanatosi si fericiti. Studiile au aratat ca imbratisarea creste puterea de gestionare a situatiilor de stres si poate ajuta la stabilirea relatiilor cu alte persoane. De aceea, este important sa ne imbratisam copiii de mici si sa le oferim cat mai multa iubire.

6. Imbratisarile relaxeaza nervii

Studiile au aratat o imbunatatire a functionarii sistemului nervos in momentul in care persoanele imbratisau ceva. Prin relaxarea nervilor nostri (prin imbratisari) scapam de tensiunea pe care o avem de-a lungul unei zile, unei vieti.

Asadar, nu uitati sa ii imbratisati mai mult pe cei din jurul vostru. Imbratisarea este gratuita. Acum, mergeti si imbratisati pe cineva!

