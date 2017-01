Cu banii pe care i-a economisit luna de lunan barbat a cumparat o casa mare, frumoasa, cu o gradina plina de pomi fructiferi. In apropiere de el, intr-o casuta mica si batraneasca, locuia un batranel invidios, care incerca in mod constant sa strice fericirea noului sau vecin.

Intr-o dimineata, barbatul s-a trezit in noua lui casa si a iesit pe veranda pentru a isi bea cafeaua. Cand privirea i-a coborat in jos, el a observat o galeata plina de gunoi. Si-a dat seama ce se intampla, insa nu a spus nimic sotiei sale.

El a mers si a aruncat tot gunoiul si a spalat bine galeata pana cand aceasta stralucea. Apoi a luat cele mai mari, mai frumoase si mai gustoase mere din pomii din gradina si a mers la vecinul lui.

Complet confuz, batranelul l-a intrebat: "De ce imi dai inapoi galeata curata si plina de mere cand eu ti-am lasat o galeata doar cu gunoi?"

Barbatul si-a privit vecinul si, cu zambetul pe buze, a raspuns: "Fiecare ofera ce are in suflet si in inima."

Morala povestii: Pastreaza-ti inima curata si plina de iubire pentru a oferi cat mai multa dragoste oamenilor din jurul tau (chiar si celor care iti doresc doar raul).

foto interior si prima pagina: Halfpoint, Shutterstock