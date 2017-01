Oprah Winfrey este una dintre cele mai influente femei din lume si (cred eu) nu mai are nevoie de prezentare. Chiar daca nu mai are propria emisiune, vedeta continua sa fie in centrul atentiei prin numeroasele acte de caritate.

De-a lungul anilor, Oprah a reusit sa se apropie foarte mult de oameni, sa intre in sufletul lor cu povestile emotionante, dramele prin care a trecut si puterea pe care a avut-o de a merge mai departe.

Astazi am adunat pentru voi cele mai frumoase citate ale sale - adevarate lectii de viata.

1. Nu esti doar responsabil pentru viata ta, ci ai si datoria de a face tot ceea ce este mai bun in prezent, pentru a crea ce e mai bun pentru viitor.

2. Daca vrei sa fii o invingatoare, transforma-ti ranile in intelepciune.

3. Cred ca atunci cand inviti oameni la tine acasa, ii inviti in sufletul tau.

4. Energia este esenta vietii. In fiecare zi decizi felul in care o vei folosi stiind ceea ce iti doresti de la viata si in acelasi timp, lucrurile de care ai nevoie pentru a atinge acel ideal, ramanand in permanenta concentrat pe el.

5. Cred ca cel mai mare risc al vietii este cel de a nu indrazni sa iti asumi niciun risc.

6. Urmeaza-ti instinctele. Atunci se manifesta de fapt adevarata intelepciune.

7. Cu cat iti sarbatoresti viata mai mult si esti mai recunoscator, cu atat vei avea mai multe motive de sarbatoare in viata ta.

8. Ceea ce iti provoaca cea mai mare spaima, nu are nicio putere – frica ta are putere.

9. Daca te uiti la ceea ce deja ai in viata, vei avea mereu mai mult. Daca te uiti la ce nu ai in viata, nu vei avea niciodata indeajuns.

10. Nu exista esecuri, doar lectii de invatat.

11. Sunt sigura ca totul se intampla cu un motiv, chiar si atunci cand nu suntem suficient de intelepti ca sa vedem.

12. Din fiecare experienta de viata, poti scoate ceea ce ea ti-a oferit. Si nu poti fi niciodata invins cata vreme continui sa respiri.

13. Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor este faptul ca o persoana poate sa isi schimbe viitorul doar schimbandu-si atitudinea.

14. Fiecare zi iti aduce sansa sa tragi aer in piept, sa-ti azvarli pantofii din picioare si sa dansezi.

15. Cred ca fiecare om poarta cu sine un vis. Concentrandu-ne atentia pe visele celorlalti, putem deveni prieteni mai buni, parteneri mai buni, iubiti mai buni.

16. Poti avea tot. Dar nu poti avea tot deodata.

17. Cea mai mare aventura pe care o poti avea este sa traiesti viata visurilor tale.

18. Gandeste precum o regina. Unei regine nu-i este teama de esec. Esecul nu este decat o treapta catre maretie.

19. Sansa de a iubi si de a fi iubit exista oriunde te-ai afla.

20. Respira. Uita. Si reaminteste-ti ca in acest moment, tu esti singura persoana pe care te poti baza cu adevarat.

foto interior si prima pagina: Everett Collection, Shutterstock