Poti manca 5 mese pe zi, iar in meniul zilnic sa incluzi obligatoriu 5 fructe si legume? Daca te crezi in stare sa nu te abati de la reguli, inseamna ca aceasta dieta noua de slabit, dieta 5:5:5 te va ajuta sa iti remodelezi trupul. In doua saptamani poti slabi cinci kilograme, potrivit goodtoknow.co.uk

Cura de slabire care face furori in ultima vreme, conceputa de nutritionistul american Angela Dowden, presupune consumul a cinci mese pe zi, cu cinci fructe si legume obligatoriu in meniu. Dieta noua de slabit, care iti promite la final o greutate cu cinci kilograme mai mica dureaza 14 zile. Programul dietei se bazeaza pe aportul de fibre alimentare care accelereaza digestia, reduce senzatia de foame si iti da energie.

Slabesti intr-un ritm sanatos

Dieta noua de slabit este gandita sa ajute corpul sa arda rapid caloriile, sa elimine toxinele si sa isi ia energia din cantitati mai mici de mancare. Principiile sanatoase care alcatuiesc dieta 5:5:5 duc la scaderea in greutate intr-un ritm sanatos si aduc beneficii sanatatii – daca o tii iti protejezi inima de boli si previi declansarea oricarei forme de cancer.

