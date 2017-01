Ne doare adesea spatele si recurgem la antiinflamatoare si analgezice dupa ureche. Suntem convinsi ca starea de disconfort este cauzata de o pozitie gresita in somn, o intindere, ridicarea unei greutati, kilogramele in plus sau o usoara raceala.

O minima cautare pe internet ne-ar putea spune ca durerile de spate, netratate, ne pod complica foarte tare viata, dar cum facultatea de medicina nu se face online, noi va sfatuim sa recurgeti la un medic specialist.

Daca nu faceti acest lucru, iar cauza nu este o pozitie gresita in somn sau alte situatii mai putin grave, in timp vor fi afectate musculatura, oasele si articulatiile. Mai mult decat atat, puteti ajunge la incapacitate temporara de munca ori, sau chiar invaliditate. Numai medicul este in masura sa va recomande comprese calde, de pilda, care nu sunt indicate pentru toate situatiile.

Dimpotriva, ele pot agrava situatia. De asemenea, specialistul va va spune ce pozitii sunt de evitat si care este maximul de greutati pe care le puteti ridica.

foto interior si prima pagina: ESB Professional, Shutterstock