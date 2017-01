Exista cateva lucruri pe care sa ti le amintesti in momentul in care simti ca viata este nedreapta cu tine:

1. Aminteste-ti ca nu trebuie sa renunti

Cu totii trecem prin probleme prin viata - este inevitabil. Gandeste-te la cat de ciudata ar fi viata daca ar fi lipsita de provocari. Nu ne-am mai dezvolta, nu am mai invata cum sa trecem prin vremurile grele. Nu am mai aprecia acele momente de fericire sincera. Obstacolele ne ajuta sa fim pe picioarele noastre, ne incurajeaza sa ne schimbam si sa continuam sa rupem bariere. Doar pentru ca este greu acum nu inseamna ca va fi asa intotdeauna. Doar tine-ti ochii catre soare si vei vedea ca, in cele din urma, umbrele vor disparea in spatele tau.

2. Nu uita sa iti deschizi inima si sa accepti schimbarea

De nenumarate ori ne complicam viata pentru a rezista in fata schimbarilor. Cu toate acestea, schimbarea ne mentine pe linia de plutire, ne ajuta sa crestem si sa evoluam, ne invata lectii importante. Nimeni nu a spus ca schimbarea este confortabila, insa daca ar fi asa... nu ar mai merita tot efortul. In cazul in care nu ai observat, cele mai bune lucruri ni se intampla in momentul in care ajungem la o rascruce, cand viata pare atat de intunecata si deprimanta incat nu ne putem imagina ca ar putea fi mai bine. De obicei, cand iti atingi limita si simti ca nu mai poti merge mai departe, aceasta disperare iti arata ca esti pe calea cea buna. Nimic in viata nu vine cu usurinta.

3. Aminteste-ti ca ai o alegere



In orice moment, ai puterea de a iti controla viata - nicio forta din afara nu decide ce sa faci cu viata ta. Totul se afla in mainile tale, asa ca in loc sa iti faci griji sau sa iti negi responsabilitatile, accepta aceasta situatie.

Meriti sa fii fericita insa uneori este nevoie de putina munca si poate de o rasturnare completa a situatiei pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

4. Aminteste-ti ca durerea nu dureaza pentru totdeauna

Durerea nu este definitiva. Asa cum nici fericirea nu dureaza o vesnicie. Viata lucreaza intr-un mod foarte frumos - trebuie sa simti durere si tristete pentru a cunoaste adevarata bucurie.

Imbratiseaza durerea, invata sa cresti cu ea si multumeste-i pentru lectiile valoroase pe care ti le ofera. Durerea poate fi un profesor atat de valoros!

