Daca te concentrezi pe un rezultat negativ intr-un mod negativ este ca si cum i-ai cere Universului sa iti aduca si mai multa negativitate in viata ta. Desigur, furia, teama, disperarea si toate aceste stari dificile pe care le simti sunt firesti si le experimentezi din cand in cand. Ar fi ciudat daca nu le-ai experimenta. Intrebarea este daca furia te consuma, daca te controleaza (desi ar trebui sa fie complet invers)? Raspunde sincer la aceasta intrebare in timp si invata sa accepti adevarul din viata ta.

Intelegand aceste 5 lectii simple vei invata sa folosesti puterea energiei pozitive pentru a trai o viata mai frumoasa.

1. Esti intotdeauna o parte din ecuatia vietii

Da, Universul te include intotdeauna, fie ca iti place, fie ca nu. Frecventa si vibratia ta joaca un rol extrem de important in modul in care gandesti si te simti, iar negativitatea este usa-capcana a deconectarii. Odata ce te-ai deconectat de lume, te simti trist si singur. Pozitivitatea, pe de alta parte, este naturala - desi trebuie reprogramata si acceptata in viata ta. Trebuie invatata. Gandirea negativa trebuie stearsa si inlocuita cu speranta, cu increderea, cu dorinta de a merge mai departe si de a cunoaste adevarata fericire.

2. Tu poti fi schimbarea pe care ti-o doresti

Societatea de astazi ne invata ca schimbarea este externa, nu vine de la noi. Ca nu iti poti atinge singur obiectivele in viata. Insa este o lectie complet gresita. Totul incepe si se termina cu tine! Schimbarea face parte din tine, tu esti singura persoana care poate lua decizii pentru prezent si viitor. Odata ce ai ales schimbarea, devii liber, iar singura limitare pe care o mai ai este doar in mintea ta.

3. Esti creatorul propriei realitati

Gandeste-te la tine ca la un artist si la Univers ca la o pensula. Tu esti artistul care face pictura, iar Universul este instrumentul de incredere pentru a face treaba. De fapt, Universul poate fi orice instrument necesar pentru tine si poti face orice iti doresti cu ele. In cazul in care doresti sa construiesti visuri, lasa Universul sa fie arhitectul tau si macaraua de care ai nevoie.

4. Vindecarea inseamna renuntarea la frica si la teama



Teama este un cerc vicios. Cu cat iti este mai multa teama, cu atat iti doresti mai mult sa renunti, sa dai inapoi. Insa daca accepti aceaste frica in viata ta, ea devine mai mai putin importanta. Iti dai seama ca poti sa treci peste ea. Si pe masura ce ai mai multa incredere in tine, mergi in continuare pe drumul tau si gasesti solutii, aceasta frica dispare.

5. Ai nevoie de oameni in jurul tau

Toti cei din jurul tau iti pot fi ajutoare de nadejde in aceasta trecere prin viata. Uneori nu te poti descurca singur si ai nevoie de cineva care sa iti fie alaturi. Nu te inchide in carapacea ta, nu iti construi propria lume in care nu mai exista nimeni altcineva in afara de tine. Invata sa creezi conexiuni, sa iubesti si sa fii iubit, sa accepti oamenii asa cum sunt si sa fii acceptat.

