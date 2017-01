sursa material: Cosanzene.ro

Se spune ca blondele se distreaza mai mult... inca nu mi-am dat seama daca este sau nu asa, mai astept cativa ani si va spun (in plus, sunt pe jumatate blonda, asa ca nu stiu daca se pune :D).

Pe langa toata distractia, parul blond are nevoie de o atentie speciala - apa, soarele sau aerul poluat au un efect nu tocmai placut asupra lui.

Daca vreti sa va schimbati look-ul si sa va faceti blonde, go for it! Trebuie insa sa stiti ca parul blond este destul de dificil de intretinut si de aranjat si necesita mult mai multa atentie din partea voastra decat pana acum.

Iata care sunt sfaturile mele:

1. Hidrateaza! Hidrateaza! Hidrateaza!

Pentru a obtine acea nuanta perfecta de blond suntem in stare sa trecem parul prin numeroase procese de decolorare si vopsire. Nimic gresit daca totul este facut de o persoana care stie ce si cum trebuie folosite produsele respective.

Decolorantul este un produs dur care usuca foarte mult firul de par, lasandu-l fara uleiurile naturale si fara nutrienti. Astfel, parul devine foarte fragil si are nevoie de o ingrijire suplimentara nu doar pentru a fi revigorat, ci si pentru a restaura prejudiciul cauzat.

Important: investeste in produse de ingrijire speciale (sampon, balsam si masca), care actioneaza in profunzime.

De asemenea, tratamentele precum mastile homemade sunt o modalitate foarte buna de a rehidrata parul dupa procesul de decolorare.

Recomandarea noastra: masca de par cu ulei de cocos si miere (o lingura de fiecare). Se aplica masca pe toata lungimea firului de par, insistand in zona varfurilor, dupa care se prinde parul intr-un elastic pentru cel putin o ora. Urmatorul pas presupune spalarea si ingrijirea parului potrivit rutinei fiecarei persoane.

2. Protejeaza-l de caldura

Stai departe de accesoriile de aranjat parul ce folosesc caldura - sau, si mai important, nu le mai folosi la intensitate maxima. Este intotdeauna o idee foarte buna sa ii oferi o mica pauza parului tau de la aranjarea cu astfel de produse: diferenta va fi vizibila imediat.

Cum il aranjezi? Dupa spalare, scapa de surplusul de apa folosind un prosop din bumbac, dupa care lasa ca parul sa se usuce natural (iarna poti folosi uscatorul de par la temperatura minima si doar la radacina firului de par).

Pentru firele rebele foloseste o crema hidratanta. In cazul in care parul este neascultator (stiu ce spun, al meu are propria personalitate), iti recomand impletiturile - o varianta eleganta de a aranja pana si cel mai dificil par.

3. Tine parul departe de soare

Nu suna deloc bine acest sfat, nu? Pana la urma, cine nu iubeste soarele? Iar cand afara sunt -15 grade Celsius, nu ne gandim decat la acele zile dogoritoare de vara.

Din pacate, expunerea in exces la soare nu este daunatoare doar pentru pielea ta, ci si pentru tau (mai ales daca este blond). Razele UV daunatoare pot usca si mai tare firele de par, schimbandu-i pana si nuanta.

In cazul in care planifici o zi intreaga de distractie in soare, foloseste o palarie din paie pentru a iti proteja parul si tenul. In plus, numeroase branduri au scos pe piata produse de ingrijire pentru par in perioada anotimpului torid - testeaza-le si alege cel mai bun produs pentru tine.

4. Pastreaza acea culoare perfecta

De-a lungul timpului, nuanta de blond perfect se va estompa, ajungand sa fie un blond aramiu (acea nuanta usor portocalie care ii ingrozeste pe hairstilisti). Pentru a evita acest lucru, iti recomand sa investesti intr-un sampon nuantator - cea mai simpla varianta pentru a scapa de tonurile calde ale blondului si a avea suvite gri argintii minunate.

Mare atentie insa! Alegerea samponului nuantator poate fi o etapa usor dificila deoarece unele produse au tendinta de a usca prea mult parul, in timp ce altele pot fi prea pigmentate. De aceea este recomandat sa cumperi un astfel de produs din saloanele cosmetice si sa ceri parerea unui specialist.

Sper ca aceste sfaturi sa va ajute sa aveti un blond perfect pe un par sanatos, hidratat si stralucitor. In cazul in care voi aveti alte sfaturi care credeti ca ar fi de ajutor Cosanzenelor, nu ezitati sa le impartasiti printr-un comentariu mai jos.

foto interior si prima pagina: Julenochek, Shutterstock