Acesta este unul dintre cele mai frumoase discursuri tinute de Jin Carrey. Actorul a fost invitat in anul 2014 la MUM's class, unde a oferit studentilor o adevarata lectie de viata:

"Nevoia voastra de acceptare va poate face invizibil in aceasta lume. La fel ca multi dintre voi, am fost preocupat de a merge in lume si de a face ceva mai maret decat mine... pana cand cineva mai destept decat mine m-a facut sa realizez ca nu este nimic mai maret decat mine! Nu lasa ca nimeni si nimic sa stea in calea luminii care straluceste prin aceasta forma. Risca sa fii vazut in toata gloria ta!

Ochii nostri nu sunt doar privitori, sunt si proiectori care difuzeaza o a doua poveste peste cadrul pe care il vedem tot timpul in fata noastra. Teama scrie scenariul, iar titlul acestuia este "Nu voi fi niciodata de ajuns!". Iti poti petrece intreaga viata imaginandu-ti fantome, ingrijorandu-te cu privire la drumul tau spre viitor, insa toate sunt despre ce se intampla aici, acum... despre deciziile pe care le iei in acest moment, care se bazeaza fie pe iubire, fie pe teama.

Asa ca multi dintre noi aleg calea lor de frica. Ce ne dorim cu adevarat pare imposibil de obtinut si ridicol de mult timp de asteptat, asa ca nu indraznim sa cerem Universului ce vrem. Spun ca eu sunt dovada ca poti cere Universului tot ce vrei. Si daca nu se intampla pentru tine imediat, este doar pentru ca Universul este atat de ocupat sa indeplineasca misiunea altora. Insa ai rabdare.

Intr-o noapte mi-am dat seama ca scopul vietii mele a fost intotdeauna sa ii ajut pe oameni sa uite de griji si de probleme, sa rada mai mult. Am facut asta din pasiune si mi s-a parut cel mai frumos cadou pe care il poti oferi unei persoane. Eram pe cel mai mare varf al muntelui, iar singurul pe care nu l-am eliberat de probleme eram eu... si atunci mi-am dat seama ca trebuie sa imi caut identitatea.

Ce este al tau? Cum poti face din aceasta lume o lume mai buna? Ce poti oferi? Asta este tot ce trebuie sa intelegi. Raspunde-ti la aceste intrebari.

Va pot spune din experienta, efectul pe care il aveti asupra altora este cea mai valoroasa moneda existenta. Poate ca veti da gres la ce vreti, asa ca ar fi bine sa va mai dati o sansa si sa faceti ce va place. Relaxati-va si visati la o viata mai buna!"

foto interior si prima pagina: Tinseltown, Shutterstock