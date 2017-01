Au fost momente in care ti-ai dorit din tot sufletul sa mergi departe, departe, acolo unde nu a calcat picior de om, unde nu este un alt suflet.... si sa fii doar tu, in singuratate? Daca da, atunci inseamna ca esti extrem de inteligent, iar oamenii de stiinta au ceva de spus despre acest lucru.

Este adevarat ca singuraticii sunt cei mai inteligenti si mai fericiti oameni de pe pamant?

Oamenii de stiinta de la Universitatea de Management din Singapore si de la London School of Economics and Political Science au efectuat un studiu pentru a gasi o legatura intre locul in care oamenii traiesc si cat de multumiti sunt cu viata lor.

S-a dovedit faptul ca cu cat nivelul de informatii al oamenilor care traiesc in marile orase este mai mare, cu atat mai putin fericiti sunt acestia. In timp ce majoritatea oamenilor se simt mai fericiti cand sunt inconjurati de prieteni, persoanele extrem de inteligente sunt mai confortabile cand sunt singure. Care este motivul?

Oamenii de stiinta sugereaza ca noi ne simtim inconfortabil in comunitati mari deoarece creierul nostru este adaptat pentru a "lucra" in grupuri nu mai mari de 150 de persoane. Iar asta inseamna ca cu cat o persoana este mai inteligenta, cu atat ea se va simti mai inconfortabil in comunitatile mari.

Atunci de ce cei mai multi oameni din lume se simt mai fericiti in jurul prietenilor?

Prietenia ne face fericiti, satisface nevoia psihologica de afectiune, ofera un sentiment de a fi necesar si ofera oportunitatea de a impartasi experiente.

Cu toate acestea, persoanele cu inteligenta ridicata au o relatie inversa: oamenii inteligenti se simt mai fericiti cand sunt singuri, si nu atunci cand sunt inconjurati de alti oameni - chiar si prieteni buni.

De asemenea, in ceea ce priveste relatia personala cu alti oameni, persoanele inteligente iarta o greseala si merg mai departe foarte repede, vazandu-si de viata lor, in timp ce persoanele mai putin inteligente incearca sa gaseasca o cale pentru a se razbuna.

foto interior si prima pagina: Lazar Obradovic, Shutterstock