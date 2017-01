Exista locuri in aceasta lume care arata atat de spectaculos incat uneori este greu sa credem ca exista in realitate. Daca si voi sunteti pasionate de calatorie la fel ca mine si imediat ce vedeti o fotografie cu un peisaj minunat va spuneti "Trebuie sa ajungi si eu acolo!", atunci ca recomand sa va uitati la toate imaginile de mai jos... pentru ca nu ati mai vazut niciodata ceva mai frumos!

Am adunat fotografii din 14 colturi din jurul Pamantului, unde imaginatia planetei noastre nu a avut limite. ENJOY!

1. Dunele pictate din Parcul National Vulcanic Lassen, SUA

Parcul National Vulcanic Lassen este cunoscut in intreaga lume datorita peisajului superb pe care il ofera. Pe langa izvorul termal care fierbe in permanenta, in acest parc se gasesc si toate tipurile de vulcani cunoscuti.

2. Laguna glaciara Jokulsarlon, Islanda

Aflata la doar 370 kilometri est de Reykjavik, capitala Islandei, Laguna glaciara Jokulsarlon este considerata una dintre minunile naturii.

3. Pesterile de marmura din Patagonia, Chile

Pesterile de marmura sau "Catedrala de marmura" sunt vechi de peste 6.000 de ani si ofera un adevarat spectacol vizitatorilor.

4. Parcul National Anavilhanas, Brazilia

O priveliste care iti taie respiratia. Parcul National Anavilhanas se intinde pe 1.520 km patrati in regiunea Bahia, Brazilia.

5. Gheizerul "zburator", Statele Unite

Gheizerul zburator este considerat una dintre cele mai spectaculoase formatiuni de acest tip care exista pe Pamant.

6. Lacul de sare Salar de Uyuni, Bolivia

Salar de Uyuni mai este numit si "desertul de sare" sau "cea mai mare oglinda naturala din lume" si este cel mai plat loc de pe pamant.

7. Muntii curcubeu din Zhangye Danxia, China

Cand natura isi face de cap... creeaza munti curcubeu. Un loc de vizitat pentru pasionatii de fotografie.

8. Muntele Roraima, Venezuela

Muntele Roraima este o minune a naturii care a inspirat regizorii filmului Avatar, cartea lui sir Arthur Conan Doyle.

9. Antelope Canyon, Statele Unite

Cu un peisaj iesit din comun, in Canionul Antelope parca ai fi intr-o lume de basm. Potrivit 9am, Canionul a fost format din roci de eroziune, iar apa si nisipul transformat de-a lungul vremii in forme nebanuite ne face sa credem ca Mama Naturii este un artist abstract

10. Tsingy de Bemaraha, padurea de stanci, Madagascar

O padure cum nu ati mai vazut pana acum - de explorat cu degetul fixat pe aparatul de fotografiat.

11. Vulcanul Dallol, Etiopia

Aflat la 48 de metri sub nivelul marii, Vulcanul Dallol este cel mai jos vulcan de suprafata din lume.

12. Lacul Roz, Australia

Cui ii place rozul, sa viziteze Lacul Hillier din Australia, a carui apa este colorata in roz.

13. Raul impletit, Islanda

Va vine sa credeti ca aceasta imagine nu este photoshopata? Da, natura este minunata!

14. Muntii Tianzi, China

Muntii Tianzi, o capodopera a naturii, sunt unici in lume; aici au fost filmate secvente din celebrul film Avatar pentru planeta Pandora.

foto interior si prima pagina: Edwin Verin, Shutterstock