Nu stiu altii cum au cunoscut-o, dar mie asta mi s-a parut la ea mereu, are un aer firesc, de om caruia nu prea are ce sa i se intample rau in viata. L-am cunoscut si pe Gabi Popescu, deci pe sotul ei sunt genul care or sa traiasca fericiti pana la adanci batraneti. Chiar ma gandeam la asta, uneori oamenii mai sunt si cum par.

Cand te uiti in urma, povesteste-mi o zi pe care ai vrea s-o retraiesti.

Una? Cam greu. Am avut multe zile frumoase in viata si sunt recunoascatoare pentru asta. Nu as vrea sa retraiesc niciuna, pentru ca sunt convinsa ca vor veni altele cel putin la fel de frumoase, asa ca nu are rost sa imi doresc sa ma intorc in trecut. Prefer sa ma bucur de viitor.

Atunci despre prezent, ce te face fericita azi, Crina?

Tot ce se intampla cu mine si in viata mea. Chiar am o perioada buna.

Dar de enervat, ce te enerveaza cel mai tare in viata ta?

Acum ma enerveaza foarte tare o raceala de care nu reusesc sa scap de vreo doua luni si tusea care nu imi da pace sa dorm si eu o noapte linistita fara sa ma trezesc. In rest nu ma enerveaza nimic. Poate doar eu ma enervez pe mine uneori. Si poate ma mai enerveaza faptul ca zilele nu sunt ceva mai lungi. As avea de facut o gramada de lucruri in anumite zile si nu imi ajunge timpul.

Ce-ti lipseste dintre cele pe care le vrei si poti sa le spui?

Nu imi lipseste nimic. Cu siguranta am tot ceea ce trebuie sa am acum. Daca sunt lucruri pe care mi le doresc si trebuie sa le am, vor veni la momentul potrivit.

Toata lumea remarca forma ta. Ca te menti in forma. Ti s-a intamplat sa te saturi de lupta asta?

Nu e deloc o lupta. E un noroc. Norocul ca am o gena buna. Il mostenesc pe tata din punctul asta de vedere. Pot sa mananc orice si chiar mananc tot ce am pofta insa nu in cantitati mari. Mananc si fast-food din cand in cand, viata fara cartofi prajiti si ciocolata e pustie deci mananc si asa ceva cand am pofta, insa de cand da primava si pana in toamna mancam mai mult salate si branzeturi. Nu pentru ca vrem sa tinem vreo dieta insa pe caldura parca e prea greu sa mananci carnuri si prăjeli, caldura cere ceva mai light dar recuperam iarna, de sarbatori.

Cu te mai ocupi?

Am deschis saptamana trecuta un loc de joaca pentru copii. I-am spus Lana's Playground, de la numele catelului meu. De aproape un an muncesc la el si acum e gata. L-am deschis cu cateva zile inainte de ziua mea, deci pot sa spun ca mi l-am facut cadou. De cand l-am deschis imi ocupa cam 12 ore din zi sau poate chiar mai mult. Am muncit mult la el incepand cu designul echipamentelor din interior. Am vrut sa iasa pe placul meu in primul rand, să fie un loc care sa iti dea o stare de bine, de liniste pentru parintii care vin cu copiii la noi. Am ales cu grija fiecare pata de culoare de acolo, fiecare decoratiune. Apoi din toamna a inceput amenajarea spatiului. Pentru ca am deja experienta de la renovarea casei si a apartamentului meu, am pus mana si aici la tot ce am putut, de la vopsit pereti la ales gresie/faianta si toate accesoriile si piesele de mobilier de care am avut nevoie. Am ales ca tema a designului "candy" ca sa pot sa folosesc culorile mele preferate, culorile tari si vesele, am incercat sa fac totul sa para o casuta de inghetata si ciocolata asezonate cu bomboane. Si sunt tare fericita cand imi spune cineva ca e frumos dar mai ales cand vad copiii ca se bucura atunci cand ne calca pragul.

Si apropos, copii iti propui sa ai in viitorul apropiat?

Da, normal!

Cand iti lipseste televiziunea?

Imi lipseste. Uneori se intampla des sa imi fie dor, alteori constat ca exista viata si dupa. Imi lipseste in mod special atunci cand se intampla evenimente foarte importante. Si cred ca asa va fi intotdeauna. De fiecare data cand voi vedea la televizor transmisii din locuri sau de la evenimente importante din tara si din lume ma voi gandi ca as fi vrut sa fiu acolo, fie pe teren fie in platou.

Si ultima intrebare, de ce zambesti mereu?

Pentru ca viata m-a invatat ca atunci cand gandesc pozitiv si vad lucrurile frumoase si bune, mi se si intampla lucruri bune. Cand am gandit negativ si am fost pesimista, am atras lucruri neplacute in viata mea, in jurul meu. Asa ca am invatat sa gandesc pozitiv. Asa am invatat sa gasesc intitdeauna un motiv sa zambesc. Toate lucrurile bune si frumoase incep cu un zambet

Sursa foto: Facebook