3 machiaje in tendintele iernii daca ai ochii albastri

Machiajul este intotdeauna o prelungire a tinutei tale. Este un accesoriu care are rolul de a-ti accentua vestimentatia. La fel ca imbracamintea, gentile, incaltamintea, accesoriile si make-up-ul si hair-style-ul se supun “legilor” tendintelor fiecarui sezon. Dar, la fel de bine, machiajul este potrivit in functie de piele, tipologie, trasaturi, culoarea parului si a ochilor. Am ales pentru tine trei machiaje in trendurile acestei ierni, si toate trei se potrivesc de minune ochilor albastri.

La Kenzo, am gasit make-up-ul cu codita. Ai nevoie de eyeliner negru pentru a crea o codita grafica, mare catre arcada (Atentie! Doar conturul, in acest trend codita nu se umple!), de o mascara cu efect natural, care nu incarca genele ci le da mai degraba definire si un aspect de look umed si de ceva glitter sau sclipici in coltul intern al ochilor! Mascara: 39,90 lei; Fard de pleoape: 56,5 lei; Contur lichid: 13,99 lei Si daca tot am vorbit de glitter, ei bine, aceasta iarna este tare sclipicioasa! La Giambattista Valli am vazut machiajul indraznet, “altfel” pentru doamnele si domnisoarele cu ochii azurii. Acest make-up este ideal pentru petreceri si nu este deloc complicat. Ce ai nevoie pentru a te face stralucitoare la tine acasa? E necesar un fard cu glitter in tonuri de albastru si turcoaz, o baza buna si mascara cu efect de gene false, pline, definite si aproape incarcate. Dupa ce aplici bine baza, ochiul ramane “curat”, primind doar un strat generos de mascara pe gene. Ultimul pas este aplicarea unei tuse de glitter exact sub spranceana, de la un capat la altul. Pont: pentru acest machiaj e nevoie de sprancene dese, de acel look “nepensat”. Mascara: 29,90 lei; Fard pulbere: 39 lei; Fond de ten: 47 lei La Saint Laurent am gasit machiajul de femme fatale. Daca femme fatale are ochii albastri. E vorba despre un cat-eye imbinat cu smoky. Mai bine zis, un cat-eye bine accentuat la baza genelor si difuzat catre sprancene si arcade. Realizeaza conturul cu un dermatograf mat si continua degradeurile de negru catre fumuriu cu fard, inspre arcade, sprancene si coada ochiului. In completare, e necesar un ruj cremos rosu intens. Ruj rosu: 27,83 lei; Fard de pleoape: 29 lei; Dermatograf: 50 lei Sursa Foto Front Page: pixabay.com