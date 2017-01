Coafura de Valentine's Day: ce aparate de styling sa folosesti

De Valentine’s Day tot ce imi doresc este sa am parul blond, stralucitor si voluminos ca al unei divei de la Hollywood.

Asta pentru ca de iubire stiu ca o sa am parte, o zi plina de surprize stiu ca o sa fie, iar un par cum l-am descris mai sus stiu ca ma ajuta sa radiez de fericire cat e Ziua indragostitilor de lunga.

Culoarea parului deja o am, dar ce imi ramane de facut ca sa-mi ajut parul sa fie si el plin de viata?! Pe langa spalarea si aplicarea unor produse pentru stralucire si volum, un rol foarte important il joaca aparatele de styling care intra in contact cu firul de par.

Nu vreau sa merg la un salon si sa imi las podoaba capilara pe mana oricui. Cea mai mare incredere o am in mine sau in prietenele mele pricepute pe care ma pot baza intotdeauna cand vine vorba de machiaj si realizarea unei coafuri care ma avantajeaza.

Te sfatuiesc, insa, sa fii foarte atenta la placa de par pe care vrei sa o achizitionezi sau peria electrica care ar trebui sa iti ajute la realizarea celor mai frumoase bucle. Si nu uita sa aplici intotdeauna un produs pentru protectie!

Placa de creponat: 99 lei; Placa de intins parul: 165 lei

Desi sunt adepta parului perfect drept, la intalnirea cu iubitul pe data de 14 februarie as incerca altceva.

As incerca sa-mi fac parul creponat. Imi place la nebunie si nu am vazut vreo femeie careia sa ii stea rau cu parul asa.

Pe cealalta parte, iubesc celebrele “beach waves”. Acele onduleuri lejere cu care vrem sa ne trezim dimineata, acelea care nu lasa sa se vada ca ne-am folosit de un ondulator facator de minuni sau de "batranele" bigudiuri.

Perie rotativa: 201,99 lei; Bigudiuri electrice: 201,99 lei

Este grea decizia, insa cel mai important este ca am gasit aparatele care m-ar putea ajuta la realizarea coafurii dorite.

Am ales nelipsita placa de intins parul, peria electrica cu doua capete (pentru onduleuri discrete, dar si pentru bucle pline de volum), placa profesionala de creponat parul si un set de 20 de bigudiuri.

Sursa Foto Front Page: Pressmaster/Shutterstock.com