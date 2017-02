Machiajul perfect pentru ochii verzi

Ca si accesoriile si bijuteriile, ca si gentile si pantofii, machiajul si coafura sunt “prelungiri” ale stilului pe care il exprimi prin tinuta ta vestimentara. Si pentru ca la fel ca garderoba ta care isi schimba “fata” cu fiecare sezon, si machiajul iti schimba fata altfel si altfel, cu fiece noua colectie prezentata la Fashion Week, pe catwalk.

Ca sa ramai desprinsa de pe runway, ca sa fii eleganta, si mereu o aparitie la moda, am cautat cele mai chic machiaje, pe care make-up-artisitii le-au “desenat” in prezentarile de moda ale caselor de moda, in iarna aceasta.

Astazi am cautat machiajele perfecte pentru ochii verzi. Si mai mult, am cautat cosmeticele, fardurile, mascara, eyelinerele, pudrele si rujurile ce te ajuta sa obtii make-up-ul dorit, la tine acasa.

1. Ochii verzi sunt bine accentuati de codita grafica, bine trasata cu tus negru. Am vazut si codita pe pleoapa superioara dar si pe cea inferioara, la Kenzo, Oscar de la Renta si Giamba.

Tus de ochi: 38 lei

2. Daca ai ochii verzi si iubesti machiajul smokey eyes, iti recomand, varianta propusa de Burberry: make-up fumuriu cu fard gri antracit, cu accente in zona genelor, bine rimelate si o “tusa” de glitter albastru si auriu, la coada ochiului.

Fard de pleoape: 17 lei

3. Tot in categoria smokey deosebit este si smokey-ul cu degradeuri obtinute din farduri cremoase cu sclipici. Mi-a placut make-up-ul vazut la Emanuel Ungaro, unde ochii verzi au fost bine pusi in evindeta de glitter kaki si auriu, o tusa chic, usor retro, de eyeliner, iluminator puternic in coltul intern al ochiului si gene bine definite.

Fard de pleoape: 20 lei

Iluminator: 18,5 lei

4. Tot pentru ochii verzi, foloseste culoarea. Cu cat mai acida, cu cat mai fluorescenta, cu cat mai disco, cu atat mai bine. Turcoaz sau cyclamen puternice, intr-o tusa sub ochi sau pe pleoapa superioara si in rest nude. Ai grija daca alegi rozul in zona ochilor, acest ton poate crea efect de ochi obositi, umflati.

Fard sidefat: 27 lei

5. In materie de rujuri, balsamuri si gloss-uri, ochii verzi sunt bine accentuati de un ruj mat roziu inchis sau apropiat de tonul natural al buzelor. Inspiratie la Courreges, care a folosiit in completare, mult fard sau creion metalic argintiu spre alb, cu accent luminos pe coltul intern al ochilor.

Ruj persistent: 17,99 lei

Creion iluminator: 19,9 lei

6. Nu exista ceva mai sexy decat machiajul cu aspect de ud, glossy, aproape cerat. Luciul transparent la ochi si luciu rosu pe buze si ochii verzi vor iesi in evidenta. Pastreaza restul nude, mat, fara accente de culoare in obraji si defineste genele, fara a le incarca.

Luciu de buze: 39 lei

Luciu permanent: 56 lei

Sursa Foto Front Page: unsplash.com