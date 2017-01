Ce carti citim in 2017

Inainte sa te cunosc

“Inainte sa te cunosc” prezinta ipovestea de dragoste neasteptata a doi oameni care nu au nimic in comun. In rolurile principale ii gasim pe Lou Clark, o tanara care lucreaza intr-o ceainarie si are un iubit de care isi da seama ca s-ar putea sa nu fie indragostita, si Will Traynor, un baiat frumusel, de bani-gata, care, in urma unui accident de motocicleta isi pierde dorinta de a trai.

Este o carte care ii va provoca pe cititori sa se intrebe ce e de facut atunci cand, de dragul celui pe care il iubesti, trebuie sa-ti sacrifici propria fericire.