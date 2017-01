O intrebare pe care o aud aproape zilnic si pentru care am fost rugat sa raspund si in mas media a fost urmatoarea: cand si cum ar trebui introdusa educatia sexuala in scoli.

Pe scurt, educatia sexuala trebuie introdusa la aproximativ 4 ani de la introducerea in studiul obligatoriu a unui cod al bunelor maniere. Sexualitatea, este din punctual meu de vedere mult mai putin importanta pentru societatea romaneasca in special, decat un cod al bunelor maniere.

Decat sa se vorbeasca copiilor despre aparatul genital mai bine sa le vorbim despre comportamente, comunicare, afectiune, dragoste. Oricum, marea majoritate a copiilor sufera de lipsa de atentie sau afectiune, ori de traume din partea parintilor. De aceea au nevoie sa afle mai curand ce inseamna sentimentele, iubirea si cum se exprima si se traiesc aestea.

Orium multiplele activitati in care sunt agrenati, mai mult pentru a avea senzatia parintii ca fac ceva bun pentru copil, sau sa aiba ei mai mult timp liber, decat pentru abilitatile native ale copilului, ii transforma in indivizi nefericiti, apatici, plictisiti sau furiosi. Sa nu mai vorbim de faptul ca 50% dintre copii nu au parteneri de joaca, nu au program zilnic de joaca cu alti copii. Sunt mai degraba personaje de apartament, decat fiinte sociale.

Astfel adevaratele ecuatii psihologice pentru copiii sunt:

1. Sex sau dragoste? Nu cumva sunt mai importante sentimentele si afectiunea decat aparatul genital si instinctual sexual.

2. Instinct sexual sau inteligenta emotionala, comportamentala, ori comunicarea afectiva. Daca instinctual sexual se dezvolta mai repede decat bunele maniere, o va face si in dauna acestora. Astfel vom avea indivizi agresivi si doritori de sex, mai degraba decat indivizi care sa isi doresca sa iubeasca si sa fie iubiti.

Astfel manierele, comunicarea eleganta, strangerea de mana, pupatul, furatul unui sarut, complimentele laudele sau visul cu ochii deschisi la persoana iubita, vor fi inlocuite cu o mana pus ape fund, sau in alta parte, un viol in toaleta si cate altele….

3. Instinct sexual sau comportament afectiv. Sau vrei sa faci sex cu ea sau vrei sa o cuceresti? Te intereseaza mai degraba sa o imbeti ca sa o ai, sau sa ii vorbesti frumos, sa ii oferi o floare sau un compliment? Vrei sa o vezi goala sau vrei sa o vezi imbracata frumos pentru tine, sa te bucuri de acea imagine si sa incerci doar sa-ti imaginezi ce are pe sub haine.

4. Sex sportiv sau sex afectiv? Cat mai multe partenere/parteneri trecuti pe raboj? Cate orgasme are, ce fel de orgasme, cate pozitii ati incercat, sau ce fantezii ati pus in practica. De la sexul in trei sau schimbul de parteneri, pana la sexul condimentat cu alcool si droguri pana la sado-masochism. Acestea sunt la capitolul sex sportiv. La capitolul sex afectiv avem, relatii in care sa primesti sau sa oferi afectiune, sa simti trairi deosebite, sa impartasesti sentimente de dragoste, iubire, respect. Sa reusiti sa va simtiti un intreg, un univers aparte sau ca nu mai sunteti decat voi si restul lumii nu conteaza.

5. Sex pentru distractie? Orice motiv si orice loc este bun pentru sex, de la bancheta din spatele masinii, la toaleta din club sau banca din parc. Vreau sa imi traiesc viata, si asta inseamna pentru multi sa faca sex oriunde, oricum si cu oricine.

6. Sex din interes? Daca imi da, ce vreau ii ofer sex. Pentru o plimbare cu masina, o seara sau mai multe in club, bani, bijuterii sau haine si numai pentru acestea, pot si ma pot oferi. Restul, nu conteaza. Corpul meu este o investitie care ofera placer sexuala pentru bunuri materiale sau distractii. Sunt multe sau multi cei care se indragostesca de un pachet nu de o perrsoana. De ceea ce are si poate oferi cineva din perspectiva materiala, restul nu conteaza.

7. Copiii pentru ca poti sau pentru ca ai ce sa le oferi? Doriti sau nu, in conditii bune sau nu, uneori, apar copiii. Copii, ai unora care nu s-au maturizat inca, care nu se iubesc si nu au realizat nimic. Si de aceea nu au cum sa ofere dragoste dar nici instruire, educatie sau maniere, propriului copil. Tocmai de aceea, tin cu tot dinadinsul sa faca asta pentru ei sistemul educational. Educatorii si profesorii trebuie sa transforme niste copii strict instictuali in indivizi culti si sociali. Si daca profesorii nu reusesc, ei si sistemul sunt de vina. Nu parintii ce nu au stiut sa isi creasca, educe, sau sa isi iubeasca copilul. S-au trezit parinti si li se pare ca sunt prinsi intr-o capcana din care nu stiu cum sa iasa si nimeni nu ii ajuta. Si atunci pun vina pe proprii parinti care nu ii ajuta, pe sistem ca nu ii sprijina, pe societate ca nu ii intelege….

8. Joaca sau activitati scolare si extrascolare. Mai mult decat oricand si mai mult decat orice, copiilor le lipseste joaca. O joaca in care parintii sa nu intervina. In care sa existe doar ei si ceilalti copii. O joaca in care sa fie copii mai mici si mai mari decat ei, in care sa invete de la cei mai si sa fie copiati de cei mai mici. Vacantele sunt mai degraba concediile parintilor decat timpul lor liber. Cuprind mai degraba teme, decat joaca, mai degraba locuri de leneveala pentru parinti decat locuri de joaca pentru ei.

Si pentru ca este vorba de un articol nu de o carte, trebuie sa ma limitez mult mai mult decat mi-as dori. Pentru ca acesta sa nu fie prea lung si pentru a putea fi citit si eventual, pentru a scoate in evidenta pe scurt, cat mai multe elemente.

In concluzie, ne lipsesc din programa scolara: codul bunelor maniere, cursurile de parenting, joaca, sportul, educatia alimentara, educatia care tine de igiena si de activitatile casnice pe care copiii le pot invata de mici. Fara toate acestea, sexul ramane doar un instinct animalic lipsit de tot ceea ce diferentiaza omul de animal: sentimentele, gesturile, poezia.