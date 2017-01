Bijuterii-statement in culoarea anului - greenery

Una dintre culorile omniprezente in garderobele noastre in 2017 va fi verdele Greenery. Acel verde intens, crud, aproape acid pe care Pantone l-a propus drept Culoarea Anului.

Ei bine, acel verde ce se caracterizeaza prin explozie de viata, tinerete, prospetime, intoarcere la natura, acel verde este o nuanta care iti poate accentua tinuta.

Daca inca nu indraznesti sa porti astfel de culori tari la piese vestimentare dominante – rochii, bluze, camasi, pantaloni, jachete – si nici la accesorii ce ies repede in evidenta – incaltaminte, genti, esarfe, palarii sau accesorii de cap – te sfatuim sa adaugi Greenery la bijuterii.

Si tocmai despre micile facatoare de minuni in outfit-urile noastre sport, casual, office sau de ocazie, despre bijuterii discutam astazi.

Am ales cele mai chic variante de bijuterii-statement, in trendurile acestui sezon rece (de care nu mai scapam! Si pe care il indulcim cu tonuri de primavara, iata!) in culoarea anului Pantone – verde Greenery. Iata-le:

1. Colierul cu pietre masive este fara doar si poate o varianta de bijuterie-statement.

El poate completa rochia de seara, tinuta cu camasa alba, cardigan si jeans dar si costumul office, sobru, elegant.

Colier: 169 lei

2. Cerceii sunt cu siguranta bijuterii nelipsite din jewelry box-ul oricarei femei. Iar o pereche de cercei de inspiratie Baroca, opulenti, plini, grei, cu multe pietre si acestea colorate in verde aprins poate fi acel ceva de care tinuta ta are nevoie.

Daca sunt bijuterie unica, ei pot fi adaptati cu usurinta la orice stil si orice ocazie.

Cercei: 69,99 lei

3. Ce-ar fi iarna lui 2017 fara bratari masive, fixe? O astfel de bratara cu pietre sau cristale colorate purtata la o mana si completata la cealalta de o alta bratara-statement, tot imobila arata impecabil la o rochie cu maneci lungi, peste mansetele unei camasi sau in prelungirea manecilor puloverului tau maxi.

Bratari: 22 lei

4. Lanturile multiple, purtate in straturi, completate de un colier cu pandantiv in culoarea Greenery sunt variante chic pentru decolteul tau.

Fie ca e vorba de o tinuta urbana, smart-casual, fie de una business, si aceste layere se intrezaresc sub sacou, fie ca alegi sa le mixezi la un stil pretios.

Colier: 99,90 lei

5. Un stil pretios si ladylike poate fi completat si de inele cu pietre sau cristale verzi. Alege mai multe inele concomitent si dintre acestea, lasa unul sa fie dominant cu accent Greenery.

Inel: 109,90 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com