Piesa de rezistenta la inceput de primavara: poncho

Cand nu stii ce sa pui pe tine cand iesi dimineata din casa sau atunci cand timpul nu este de partea ta, tine aproape un poncho

E timpul sa schimbi ordinea hainelor in dulap. Incepe usor prin a pune pe rafturile la care ajungi doar in caz de maxima urgenta hainele groase si gecile imblanite.

Trage in fata si aseaza pe umerase articolele din materiale usoare si fine, jachete, cardigane si un poncho care sa te diferentieze.

Pentru ca eu personal am o slabiciune pentru spanioli, peruanii si mexicani, poncho-ul este unul dintre piesele mele vestimentare favorite. Nu mi-a fost niciodata greu sa gasesc un model care sa imi placa, pentru ca am avut cuvinte de lauda pentru toate modelele pe care le-am zarit.

Imi plac atat cele pe gat, cat si cele descheiate. Imi plac modelele simple, dar si cele multicolore, in carouri, cu imprimeuri, si cel mai mult cele cu gluga si cu buzunare.

E usor sa te atasezi de un poncho, pentru ca iti ofera eleganta pe care o vrei, confortul pe care il cauti si caldura in serile de primavara. Pentru ca este haina pe care poti conta in diminetile cand te-ai trezit prea tarziu si constati ca nu ai o jacheta care sa se potriveasca cu outfit-ul pe care l-ai ales pe graba. Nu degeaba revine in tendinte in fiecare an.

Pentru a-i pastra autencititatea, cand nu il combini cu camasa (look office) si cizme peste genunchi (look chic), poarta poncho-ul cu palarii, franjuri si cizme/ghete cowboy.

Stilul casual cere ca aceasta piesa vestimentara sa se poarte cu blugi simpli, botine si genti XXL. Ii poti adauga si o esarfa.

Poncho-ul a aparut in urma cu mai bine de 2000 de ani, intr-o comunitate peruviana, si a castigat teren in perioada razboaielor. S-a raspandit sub diferite forme, fiind o piesa vestimentara ideala pentru frig, ploaie si vant. Nu era privit ca un articol care sa infrumuseteze o tinuta, ci era folosit pe post de pelerina. De-a lungul anilor, materialele groase din care era confectionat poncho-ul au fost inlocuite cu unele moi si catifele, transformandu-l intr-o piesa fashion.

Sursa Foto Front Page: unshplash.com