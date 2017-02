Cum porti pantalonii maxi - sport, casual, office si de ocazie

Stilul maxi este printre cele mai chic. Iar liniile lejere, croiala fluida, ce nu constrange corpul in niciun fel, toate acestea contribuie la aspectul de confort.

Ei bine, o croiala atat de ofertanta, ce imbina utilul cu placutul, precum croiala maxi nu avea cum sa treaca neobservata si neexploatata.

Si pentru ca pantalonii cu model oversize sunt la mare cautare in iarna aceasta, azi am adunat cateva modele tres-chic pe care le sa porti sport, casual, office sau la ocazii speciale: petreceri, evenimente, party-uri in club, intalniri si iesiri la restaurant, cocktailuri sofisticate.

1. Pantalonii maxi tricotati sunt o piesa-statement in aceasta iarna dar si in primavara/vara 2017. Largi si lungi sa fie! Ei sunt propusi cu alte piese de knitwear sau sport-casual – jumper, sweatere, camasi basic – si cu pantofi-sport, bocanci sau pantofi ori botine cu toc, tip stiletto. La Wanda Nylon an vazut o combinatie ce lasa impresia de overall din lurex – pantaloni oversize cu helanca pe gat si botine.

Bluza: 159,99 lei; Pantaloni: 99 lei

2. La Bottega Veneta am vazut varianta pretioasa de pantaloni croiti amplu, din satin negru, completati de animal print, tricotaje flu-flu si ceva accente din piele.

Si tot ca inspiratie pentru o tinuta de seara, mi-a placut modelul la dunga propus de Celine, in combiantie cu satin.

Pantaloni: 85 lei; Cardigan: 109,90 lei

3. Daca esti o tipa nonconformista, poti alege pentru un mix de seara – petrecere, cocktail sau party in club – pantalonii maxi, croiti evazati, purtati cu un top transparent, eventual tip plasa si un blazer cu imprimeu indraznet. Gasesti inspiratie la Opening Ceremony.

Top crosetat: 49 lei; Pantaloni: 199 lei

4. La Ralph Lauren am vazut modelul aproape sobru, androgin, in combinatie cu sacou in carouri, camasa si cravata. Tot modele de inspiratie office – croiala la dunga, stofe pline tip tweed, in linii clasice – am gasit si la Jason Wu si Balenciaga, cu tenta retro-eleganta la Gucci, Max Mara ori Ermanno Scervino.

Sacou tricotat: 229 lei; Pantaloni: 199 lei

5. De altfel, pantalonii office exagerati ca dimensiuni, croiti oversize, cu talie inalta, cu amplitudine ce creeaza pliuri in mers, eventual cu talie inalta cu cu pattern cu dungi verticale fine, sunt must-have in ceea ce priveste pantalonii maxi ai iernii. Max Mara si Tibi au propus variante de deux-piece, de costum cu pantaloni maxi, iar Victoria Beckham a ales model de extra-maxi pants: talie sub bust si o amplitudine cu drapaje, totul din tartan.

Sacou: 143,75 lei; Pantaloni verzi: 1190 lei

6. De la croiala ca dominanta, trecem si la pattern-uri si texturi deosebite din care pantalonii maxi au fost realizati pentru toamna/iarna 2017. Am gasit catifea la Alberta Ferretti, piele ecologica la Philosophy si David Koma, imprimeuri Boho-Chic la Etro si falduri de tulle si voal la Vera Wang. Orice imprimeu care atrage atentia si orice material deosebit – eventual daca le bifezi pe amandoua intr-o singura piesa – sunt elemente tres-chic ale iernii.

Pantaloni catifea: 299 lei; Bluza: 113,79 lei; Pantaloni cu paiete: 219 lei

7. Daca esti in cautarea unor mixuri urbane, dark, aproape Goth, asa cum se poarta in acest sezon si mai mult, si in primavara/vara 2017, alege sa porti pantaloni maxi fluizi, de tip palazzo, top transparent si jacheta matlasata scurta, ori din piele ecologica.

Inspira-te de la DKNY.

Jacheta cu puf: 327,48 lei; Pantaloni: 1090 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com