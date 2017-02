Nu trebuie sa te imbraci provocator ca sa fii atragatoare. De altfel, un studiu citat de publicatia britanica The Daily Mail arata ca femeile considerate sexy nu sunt cele care poarta mereu fuste mini si decolteuri ametitoare. Secretul sta in cateva piese atent alese si imbinate corect, asa incat vestimentatia sa nu para fortata. Iata cateva trucuri vestimentare care te vor face instantaneu mai atragatoare:

1. Poarta rochii cu o croiala clasica si feminina. Cum ar trebui sa arate ele

Rochiile clasice nu se vor demoda niciodata si sunt, probabil, piesele care pun in valoare cel mai bine trupul unei femei. Alege una de o lungime medie cu o croiala feminina, cambrata. In ceea ce priveste culoarea, cu o rochie neagra nu poti da gres niciodata si ea pune in valoarea orice tip de silueta. Este de ajuns sa te imaginezi purtand una dintre aceste rochii de o frumusete clasica ca sa-ti dai seama de ce aceste piese sunt atat de atragatoare pentru barbati.

In plus, trebuie sa recunosti ca si tu te simti pur si simplu mai bine purtand o rochie, si sigur ori de cate ori o faci primesti compliemnte nenumarate.

2. Alege haine de culoare rosie, este cea mai atragatoare nuanta

Rosul nu este doar culoarea pasiunii, ea este si cea care face o femeie aproape instantaneu mai atragatoare in ochii unui barbat. Nu o spunem doar noi, o confirma chiar si oamenii de stiinta. Desigur, nu trebuie neaparat sa fii imbracata din cap pana in picioare in aceasta culoare pentru ca ea sa-si faca efectul. Este de ajuns sa ai o bluza, un sacou sau o esarfa in aceasta nuanta, pentru ca toate privirile sa fie atintite asupra ta.

3. Pantofii cu toc, cu adevarat irezistibili, daca sunt purtati in contextul potrivit

Poate ca nu sunt cea mai comoda alegere, insa pantofii cu toc pun foarte bine in valoare corpul unei femei, iar un studiu citat de revista Time confirma faptul ca barbatii chiar gasesc mai atragatoare femeile care poarta tocuri. Desigur, asta nu inseamna ca trebuie sa porti mereu pantofi cu toc sau ca trebuie sa porti doar stiletto de peste 10 cm.

O pereche de pantofi cu toc purtata intr-un context nepotrivit poate distruge o vestimentatie bine aleasa, asa ca pastreaza tocurile pentru evenimente deosebite si nu le purta la film, la un concert rock sau la plimbare in parc.

4. Camasa alba, masculina, din poplin

O camasa alba simpla, din poplin, si cu o croiala masculina este indispensabila in garderoba unei femei. Se poate asorta cu absolut orice alta piesa vestimentara, este foarte comoda si iti confera un aer chic. In plus, orice barbat pune pe lista hainelor atragatoare aceasta camasa masculina, un lucru care confirma faptul ca nu trebuie sa porti haine mulate pe corp pentru a fi sexi.

5. Hainele care pun in evidenta talia si care dau impresia unui corp in forma de clepsidra

Sezonul acesta sunt foarte populare croielile drepte, masculine, dar asta nu inseamna neaparat ca ele sunt si atragatoare. Alege rochii care sa-ti sublinieze talia sau foloseste o curea pentru a o pune in evidenta. Atunci cand porti o rochie larga, combin-o cu un sacou cambrat sau cu o jacheta inchisa in talie tocmai pentru a scoate in evidente mai bine zona de mijloc a corpului si pentru a da impresia unei siluete tip clepsidra.

Haine de bun gust, culori si croieli care sa avanatjeze forma corpului tau si cateva accesorii bine plasate reprezinta doar cateva puncte principale de care o femeie trebuie mereu sa tina cont. Care sunt hainele in care te simti extrem de atragatoare?

Sursa foto: vfedorchenko/Shutterstock, uperlime/Shutterstock