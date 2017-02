Rochii casual pentru un inceput de primavara optimist

A sosit vremea sa iti reimprospatezi garderoba cu modele moderne de rochii casual pentru zilele capricioase de primavara.

Cand am ales tema acestui material m-am gandit ca o sa vin in ajutorul femeilor mai putin obisnuite cu stilul elegant, femei ca mine, care ar vrea sa poarte rochii si fuste, dar le este greu sa iasa din zona de confort si sa renunte la blugi, tricouri si tenisi. Acele femei care vor sa fie admirate, insa isi ascund de fiecare data trupul in spatele hainelor lungi si largi.

Sa nu ma fac inteleasa gresit: imi plac mult rochiile, admir femeile care au mereu dispozitia necesara pentru a imbraca una si sunt genul care se lasa dusa de val atunci cand vede un model de rochie care ii place si-l cumpara in speranta ca o sa il poarte candva.

Sa ma uit pe magazinele online si sa selectez rochiile pe care visez sa le port este ca o terapie pentru mine.

Asa se face ca astazi mi-am indreptat toata atentia spre modelele casual. Ce inteleg eu printr-o rochie casual? E simplu: o rochie dreapta, eventual cu buzunare, care se potriveste minune cu o pereche de pantofi fara toc sau tenisi si careia ii pot adauga o jacheta de blugi sau din piele pe deasupra. Parerea mea este ca poti ramane eleganta si feminina si intr-o rochie cu croiala dreapta, midi sau lunga, cu maneci lungi sau trei sferturi, fara decolteu.

Rochie cu dantela: 125 lei; Rochie nude: 229,99 lei; Rochie cu buzunare: 124,99 lei

Intr-adevar, este un model pe care il porti atunci cand mergi la job, cand iesi in oras la shopping sau atunci cand te grabesti si nu ai timp sa alegi ceva mai sofisticat.

Eu personal am un sentiment linistitor datorita celor doua rochii casual pe care le pastrez in dulap si la care stiu ca pot apela atunci cand intru in panica de timp si idei. Iau rochia de pe umeras si am rezolvat problema.

Sunt, insa, unele rochii casual pe care le poti transforma rapid in rochii elegante, cu care te poti afisa la un eveniment sau in club.

Aici joaca un rol important accesoriile si incaltamintea.

Rochie bleu: 89,90 lei; Rochie gri: 89,90 lei; Rochie albastra: 109 lei

O rochie casual simpla, care pica drept si pe care o porti la birou cu o pereche de espadrile sau pantofi sport, devine o rochie eleganta in momentul in care iti pui in picioare pantofi stiletto sau sandale si un colier la gat.

Sursa Foto Front Page: pixabay.com