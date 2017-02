Gentile in texturi indraznete - ce se poarta in iarna aceasta

Daca in ceea ce priveste dimensiunile, in iarna aceasta se poarta atat modelele maxi – genti tip valiza, genti Doctor Style, genti tip postas – cat si modelele la polul opus – de tip borseta, sau genti-cutie.

Fie ca e vorba de modele de genti de mana, de genti de umar sau de modele de plicuri si clutch-uri de seara, gentile acestui sezon au un numitor comun – texturile alese sunt care mai de care mai spectaculoase.

Givenchy a asortat geanta-postas din textura ce imita pielea de reptila la stofe cu carouri si blana. Ninna Ricci a ales geanta de mana cu paiete in completarea stofelor neutre. Aceeasi textura a fost zarita si la Dolce & Gabbana, la genti de mana, tip box, din piele colorata, in completarea tinutelor pretioase, incarcate cu broderii de pietre si cristale. Si la Gucci am vazut genti croco si snake-skin, in nuante pastelate de aceasta data.

Alberta Ferretti a ales un look retro, cu tenta Boho Chic, cu multa catifea, atat la imbracaminte cat si la gentile tip-sac, brodate cu motive vegetale si florale.

Motivele cu animal print au ramas in trend. Un mix spectaculos de genti am vazut la Dior: geanta principala cu print leopard, geanta medie intr-o nuanta pamantie si o alta geanta micuta, tip borseta, toate pe acelasi umar.

Poseta argintie: 64,90 lei; Poseta cu flori: 659 lei; Geanta animal print: 279 lei

Clutch de catifea: 59,99 lei; Geanta cu blana: 155,99 lei

Daca asta ti s-a parut WOW, ce zici de gentile din blana care au dominat prezentarile de moda? Christopher Kane, Fendi, Michael Kors, Victoria Beckham, Trussardi (cunoscut pentru lucratura in piele), Salvatore Ferragamo – toti au ales genti de mana sau de umar (purtate de mana) din blana. Cu peri lungi sau scurti, cu peri scurti sau lungi, pufoase sau cu peri creti, blanurile de la genti au fost extrem de variate.

Intrucat este sezonul materialelor stralucitoare, al machiajului cu glitter, al texturilor cu sclipici, al irizatiilor metalice, al aplicatiilor glossy, nu avea cum sa lipseasca geanta acoperita cu paiete. Versace a propus rucsacuri din aceasta textura pretioasa. Dolce & Gabbana a ales boxuri metalice cu pietre stralucitoare iar la Vuitton am vazut “franjuri” din cristale. Tot la capitolul textura lucioasa intra si geanta din piele lacuita, intalnita la Giorgio Armani, de exemplu si gentile metalice de la Vuitton sau Ralph Lauren.

La polul opus s-a aflat cea mai intalnita textura a iernii, atunci cand a venit vorba de genti si posete: pielea mata. Au fost desigur, si mici accente a la anii ’70, cu piele intoarsa – la Celine gasesti inspiratie de cum sa le porti Boho. Si tot in mixuri Boho poti asorta gentile cu aplicatii brodate – broderii metalice, din plastic, din lana tip macrame sau din piele.

Geanta rosie: 168,75 lei; Geanta lacuita: 270,74 lei; Geanta de mana: 1,340 lei

Geanta cu funda: 604 lei; Geanta din piele: 269,99 lei

Desigur, s-a purtat si textura opulenta a sezonului – catifeaua. La Dires Van Noten cu pene, la Stella McCartney din culori profunde, saturate iar la Miu Miu cu tenta retro, cu catarame bogate, decorate cu cristale si pietre colorate, iar la Dolce & Gabbana cu franjuri si ciucuri si catifea matlasata.

Ei, ce zici? Asa-i ca ai de unde alege?