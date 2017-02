Sugestii de outfit-uri sport pentru un nou inceput

E timpul sa faci ce ti-ai propus de cateva luni bune, poate chiar ani, incoace: sa te apuci de sport. Ca sa iti fie mai usor, ti-am cautat exact articolele de care ai nevoie: colanti si pantaloni, jachete si hanorace, bustiere si adidasi.

Am spus de atatea ori ca asta e anul meu incat m-am hotarat sa renunt pentru totdeauna la aceasta vorba motivationala si sa imi demonstrez (MIE, nimanui altceva) prin fapte reale ca sunt capabila sa fac tot ce imi propun (incep cu lucruri marunte, dar de care la sfarsitul anului sunt mandra) si ca pot sa ma schimb in persoana in care vreau sa fiu.

Inca nu mi-am facut o lista cu prioritati si rezolutii (sau iluzii, cum ar spune colega mea de birou) pentru 2017, insa le pastrez cu sfintenit in minte si sunt gata sa ma apuc de ele. Primele trei si cele mai importante schimbari din viata mea la care lucrez sunt: transformarea mea intr-o femeie demna de varsta pe care o are, rezolvarea unor probleme interioare si inceperea orelor de sport.

Nu te mint! Am o pofta nebuna sa fac sport! Sala mi-am ales-o, prietena cu care am sa merg este si ea pregatita, iar acum astept sa imi vina comenzile cu hainutele de care am nevoie: bustiera, tricou, pantaloni, incaltaminte si hanorac.

Mi-am indreptat atentia spre magazinele online pentru ca sunt prinsa intr-o perioada aglomerata si nu am timp sa umblu, dar si pentru ca imi surade mai mult ideea de a primi comanda direct la birou. Si nu mai spun multimea de produse care imi sta la dispozitie.

Online am reusit sa gasesc cele mai interesante modele de pantaloni sport de la firmel celebre, dar la preturi acceptabile.

Colanti negri: 134,37 lei; Colanti rosii: 166,24 lei; Pantaloni luciosi: 223,12 lei

Am gasit jachete Adidas pe care nu le vazusem si in magazinele carora le-am trecut pragul si am dat peste modele diferite de jacheta clasica de sport si hanorac. O bluza oversized iti este de mare ajutor in zilele racoroase care te surprind la alergat in aer liber.

Bluza lunga: 234,49 lei; Jacheta sport: 319,99 lei; Hanorac: 179,99 lei

Ce-mi place atunci cand fac cumparaturile online este ca primesc foarte multe sugestii la care nu ma gandisem. Stiam de existenta fustelor sport, dar nici prin cap nu imi trecea sa imi cumpar una pe care sa o port atat la sala, cat si atunci cand fac jogging. Si asta pentru ca am vazut doar femei in colanti si pantaloni scurti, iar fustele stateau undeva bine ascunse.

Fusta: 192,49 lei; Bustiera: 159,99 lei; Pantofi sport: 629,99 lei

Nu am fost niciodata o mare fana a adidasilor pentru alergat, dar daca vreau sa fac o treaba buna si sa culeg roadele muncii mele, stiu ca trebuie sa fac totul ca la carte. Dar au fost cateva modele care mi-au atras atentia si am avut de unde sa aleg.

Ce sa mai zic... fii ambitioasa, fii puternica si incepe chiar in acest moment sa faci ce trebuia sa faci demult pentru tine!

Sursa Foto Front Page: pexels.com