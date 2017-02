Incaltaminte moderna de primavara

Ascunde boncacii si cizmele imblanite, reimprospateaza-ti colectia de incaltaminte cu pantofi sport si eleganti, ghete si botine cu care sa intampini anotimpul florilor!

Ca si tine, astept primavara ca pe painea calda. Nu mai suport geaca imblanita, maioul pe dedesubtul puloverului si bocancii in picioare! Mintea mea zboara la outfit-uri lejere si feminine, la haine fine si la incaltaminte usoara.

Eu sunt innebunita dupa espadrile, tenisi si adidasi, imagineaza-ti prin ce trec cand e mult prea frig afara si trebuie sa renunt la ele.

Insa imi plac si ghetutele pana la glezna – numai bune pentru zilele de primavara, cand temperaturile scad si urca intr-o veselie, si imi plac la fel de mult platformele. Pentru ca imi este greu sa imi pastrez echilibrul pe tocuri, platformele sunt salvarea mea cand vreau sa fiu eleganta si… mai inalta.

Cizme de ploaie: 399 lei; Ghete scurte: 299 lei; Ghete cu toc gros: 179 lei

Partea buna la incaltamintea de primavara este ca se muleaza oricarui stil, astfel ca o pereche de adidasi se potriveste de minune atat cu blugi si pantaloni drepti, cat si cu o rochie casual. O pereche de ghete pana la glezna poate fi purtata si cu o rochie bodycon si trench, cat si cu blugi boyfriend si geaca de piele.

Adecvati pentru anotimpul florilor sunt si pantofii oxford, recomandati pentru outfit-urile casual si office. Si sa nu uitam de pantofii cu toc, pe care in sfarsit ii putem incalta si cand mergem la job, pentru ca, speram noi, in martie s-au dus zapada si frigul.

Pantofi nude: 99 lei; Platforme: 89 lei; Pantofi oxford: 79 lei; Tenisi: 59 lei

Ce-mi mai place la incaltamintea pentru acest sezon este faptul ca se gasesc sub diferite modele cu diverse imprimeuri. Nu stiu daca ai observat, dar se poarta foarte mult broderia. Camasi brodate, ghete si adidasi cu flori brodate, paltoane cu imprimeuri brodate… dar promit sa revin cu un material dedicat acestui trend.

Pana atunci, insa, vreau sa ma asigur ca o sa intampini primavara cum se cuvine si ca nu o sa astepti pana in ultimul moment cu reimprospatarea garderobei. Daca nu faci asta din timp, o sa te trezesti ca a trecut primavara si ca ai trecut de la geaca de iarna direct la tricou cu maneca scurta. Crede-ma, asa patesc eu de la an la an.

Sursa Foto Front Page: unsplash.com