Ten impecabil, proaspat, ochi machiati natural sau din contra pusi in evidenta prin culori indraznete sau semi dungi cat-eye, praf stralucitor de zane pe pleoape si ocazional pe pometi pana in zona ochilor, sclipiri si pe unghii, bujori in obrajori si volum in par, sprancene bine definite, irizatii iluminatoare pe ten ce creeaza jocuri de lumini si efecte opalescente… anul 2017 se anunta a fi cel putin un an interesant din punct de vedere al frumusetii.

Pentru a fi in pas cu tendintele, dar si a-ti pune in valoare frumusetea naturala, sunt cateva produse de baza care nu trebuie sa iti lipseasca din trusa de beauty anul acesta. Te pot salva din orice situatie, poti obtine cu ajutorul lor look-ul pe care ti-l doresti si poti experimenta infinite ipostaze de make-up, manichiura sau coafuri. Descopera care sunt principalele tendinte in frumusete pentru 2017, dar si produsele pe care trebuie sa le ai in dulapul tau cu “bunatati magice” :) :

15 produse must-have pentru 2017!

Tenul curat si luminos nu se va demoda niciodata mai ales ca anul acesta frumusetea face cu precadere referire la naturalete. De aceea, un fond de ten de calitate, care sa tonifieze si sa revigoreze tenul, actionand precum o bariera intre ten si mediul inconjurator, este un must-have anul acesta si intotdeauna. La fel de important este insa sa ai si o baza de machiaj buna, care sa fixeze fondul de ten si sa sustina machiajul. Fondul de ten Ultra Foundation cu o mare putere de acoperire si Ultra Underbase, o baza de machiaj hidratanta si protectoare, fac magie si cea mai buna echipa in obtinerea unui ten impecabil.

Nu iti face probleme nici pentru micile imperfectiuni ale tenului. Cu un produs profesional care sa camufleze sau sa corecteze in mod natural zonele problematice ale fetei precum Concealer Circle de la Cryolan, ele nu vor fi decat o amintire. Acest fard corector retuseaza, repara, mareste, micsoreaza optic si este disponibil in sase nuante astfel incat sa creeze efectul dorit pe orice nuanta de piele.

Dar o regula in machiaj ne invata ca pudra este un produs obligatoriu in fixarea machiajului si pentru a crea acel touch final mat, natural. Opteaza pentru o pudra transparenta precum Translucent Powder de la Kryolan care isi adapteaza culoarea in functie de nuanta fondului tau de ten. Aplic-o peste fondul de ten.

Si acum, credem ca este timpul pentru un mic secret… Mizand pe look-ul natural, beauty advserii din lumea intreaga propun ca ocazional sa renuntam la fondul de ten. Daca nu te simti insa confortabil fara el si iti simti tenul dezgolit, poti aplica pe pometii obrajilor putina culoare aka blush. Tenul isi va recapata astfel instantaneu prospetimea si in plus vei obtine acel aspect de “flawless skin” imbujorat. Lip N’ Cheek, spre exemplu, este un fard de obraz special care poate fi aplicat si ca gloss de buze.

Iar ochii... ochii sunt oglinda sufletului, dar si a machiajului. 2017 propune sa ii scoatem in evidenta prin intermediul fardurilor de pleoape cremoase, puternic pigmentate. Kryolan ne recomanda o gama variata si superba de farduri de pleoape, dar si texturi menite sa ofere intensitate privirii. Totodata, si eyeliner-ul face furori anul acesta, mai ales cand dungile trasate sunt grafice, insufletite de culori statement sau imbracand doar coltul extern al ochiului. HD Cream Liner vine la pachet cu cele mai frumoase nuante pentru ochii tai.

Si fiindca niciun machiaj nu este complet fara o mascara care sa coloreze uniform genele si sa confere intensitate privirii, aplica pe genele tale o mascara cu textura cremoasa, poate chiar mascara Color Intensifier de la Kryolan.

De asemenea, trebuie sa stii ca sprancenele in sine sunt un statement al frumusetii in 2017. Se poarta sprancenele bine definite, dar nu in exces. Ele trebuie sa pastreze un aspect cat mai natural, poate chiar dezordonat, iar firele de par sa fie dese, groase, lungi. Este o veste cat se poate de buna caci sprancenele conturate corect intineresc si improspateaza chipul. Pentru a obtine astfel de sprancene, un fard pudra compact, intr-o nuanta cat mai apropiata de pigmentul natural al pielii si al firelor de par, este alegerea perfecta. Eyebrow powder de la Kryolan este expres conceput incat sa se adapteze acestui criteriu esential. In plus, ofera sprancenelor si genelor o textura fina si supla.

Rujul rosu este intotdeauna in tendinte. Alegerea unei nuante luminoase pune tenul in valoare si ofera machiajului eleganta. Lips Stain Rock este un ruj lichid hidratant, mat si rezistent a carui nuanta de rosu il transforma intr-un produs must have.

Iar pentru un plus de spectaculozitate si rafinament a machiajului, din trusa ta nu trebuie sa lipseasca nici pudra micronizata cu irizatii stralucitoare care reflecta lumina si produce pe piele efecte opalescenta. Cu o textura compacta si catifelata, Glamour Glow este multi use si il poti folosi pe post de iluminator, blush, bronzant sau suntan.

Oja cu sclipiri de pietre pretioase este un alt produs de frumusete pe care trebuie sa il ai daca vrei un aspect WOW pentru unghiile tale. Este principala tendinta in manichiura in 2017. In noua colectie Starstruck de la CND intitulata Emerald Lights regasim parca toate stralucirile glamorous ale elegantei hollywoodiene (Granat glam, Ametist cuceritor, Diamant negru, Topaz imbujorat, Smarald Seducator, Safir stralucitor), dar si culoarea anului: verdele.

In plus, in materie de hairstyling si coafuri, desi nu se renunta pe deplin la parul drept si indreptat, buclele coexista alaturi de volume semnificative anul acesta. Volumul unei coafuri poate fi mentinut pentru mai mult timp cu ajutorul Joico Hair Shake, un produs minune cu formula inovativa volumizanta, ce ii confera parului textura, permitand realizarea unor look-uri de revista.

Totodata, la fel de eficient pentru redarea si mentinerea volumului este si JOICO SF JOIMIST FIRM, un spray de par ce fixeaza coafura pe tot parcursul zilei. Iar daca parul tau are nevoie de hidratare, revigorare si stralucire, uleiul K-Pak Color Therapy sub forma de spray este perfect pentru a hrani si intensifica culoarea parului tau. Se pulverizeaza la 15 cm de firul de par.