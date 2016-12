5 aparate de coafat la reducere de sarbatori

Asa cum spuneam intr-un articol anterior, de sarbatori trebuie sa aratam impecabil. Frumoase pe interior, frumoase pe exterior. Tinuta pe care o vom purta in ziua de Craciun sau in noaptea de Revelion, oricat de stralucitoare ar fi, nu o sa atraga atentia celorlalti daca nu afisam un chip luminos si fericit si nu o punem in valoare cu o coafura pe masura.

E nevoie de un par sanatos si stralucitor si, in mod normal, de mainile unui profesionist ca sa obtinem bucle bogate si rezistent sau un par intins perfect. Dar daca ne-am stradui putin, banii pe care ii lasam in mod normal la coafor i-am putea investi intr-un cadou pentru cineva special sau intr-o pereche de pantofi dupa care suspinam de ceva timp. Sa nu mai zic ca sunt multe cazuri in care s-a plecat de la salon cu lacrimi in ochi si nervi pentru ca rezultatul nu a fost cel asteptat.

Internetul este plin de tutoriale care ne invata pas cu pas cum sa obtinem coafura pe care o dorim. Ne mai ramane sa investim intr-un aparat de coafat profesionist pe care il putem cumpara la jumatate de pret in perioada sarbatorilor de iarna, cand magazinele au oferte senzationale.