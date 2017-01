De tinut minte! Adevaruri pe care cuplurile cu adevarat fericite le accepta:

1. Cel mai frumos cadou pe care sa il oferi partenerului tau este sa te trezesti in fiecare dimineata si sa fii cea mai buna varianta a ta. Insa vor fi si zile dificile, in care esti tafnos, abatut, trist... si persoana iubita nu va putea face absolut nimic in aceasta privinta... si este complet normal.

2. A iubi pe cineva inseamna sa iti pese suficient de mult pentru a ii oferi spatiul de care are nevoie, a il aprecia nu doar in cele mai frumoase momente ale sale, ci si in cele mai intunecate. Si nu iti va placea de el tot timpul, insa nici de tine nu iti place zi de zi.

3. Nu conteaza cat de compatibili sunteti, nu veti fi intotdeauna de acord si asta pentru ca (pur si simplu) sunteti doua persoane diferite. Va veti contrazice cu privire la politica, ce culoare sa faceti peretii din casa sau ce cantitate de sare sa puneti in mancare.

4. Persoana pe care ai intalnit-o la inceput nu mai este la fel ca cea pe care o ai acum in fata ochilor tai. Si, pe cat de infricosator suna, este normal sa fie diferita - cu totii evoluam si ne schimbam.

5. Compromisurile sunt necesare.

6. Insa uneori nu veti putea ajunge la un compromis. Astfel de momente sunt rare, dar foarte importante pentru ca trebuie depasita cu rabdare si maturitate.

7. Vor exista momente cand va veti certa si va veti rani reciproc prin vorbe dureroase.

8. Nu este nimeni care te poate rani mai mult decat persoana pe care o iubesti. Insa nu trebuie sa traiesti cu aceasta teama pentru ca poti pierde atat de multe lucruri frumoase...

9. Uneori partenerul de cuplu va spune ceva prostesc in public. Este de datoria ta sa il acoperi si sa dregi situatia.

10. Pentru ca, uneori, si tu vei face aceeasi greseala... si vei avea nevoie de el pentru a te scoate la mal.

11. Amandoi veti dori alte persoane. Si este absolut normal.

12. Flirtul poate fi nevinovat daca este facut cu cap.

13. Depinde de tine si de partenerul tau sa stabiliti limite in relatia voastra, limite cu care va simtiti AMANDOI confortabil.

14. Indiferent de cat de mult va iubiti, amandoi veti gresi. Va veti rani pentru ca oamenii fac greseli indiferent de varsta pe care o au si indiferent de cat de buna este inima lor.

15. Vor exista momente dureroase, ciuruite cu indoieli, scuze si reprosuri. Pentru ca asa se intampla in viata.

16. Relatia voastra va fi intotdeauna diferita de relatia oricarui alt cuplu.

17. Desi este normal sa faci comparatii, nimeni nu este perfect si nicio relatie nu este ideala indiferent de ce iti arata Facebookul sau oricare alta retea sociala.

