Sa te iubesti pe tine insati nu pare sa fie ceva foarte greu de realizat, cu toate ca exista riscul sa te transformi intr-o narcisista, scrie yourtango.com. In ziua de azi, societatea te “condamna” sa traiesti o viata dubla, sa iti schimbi conceptiile sau sa te adaptezi la diferite situatii si persoane pe care nu le agreezi.

Nu este de mirare faptul ca multe persoane au dezvoltat anumite frustrari sau si-au pierdut increderea de sine, insa toata presiunea negativa careie trebuie sa-i faci fata zi de zi nu ar trebui sa te afecteze. Este important sa inveti sa devii o persoana puternica, iar acest lucru nu este greu. Trebuie doar sa pui in aplicare cateva metode care te ajuta sa te iubesti pe tine insati si sa prinzi mai mult curaj.

Metode care te ajuta sa te iubesti pe tine insati

1. Practica recunostinta

Multumeste-i Universului pentru tot ceea ce ai. Daca nu crezi in energii sau in karma, cu siguranta crezi ca exista ceva care te ghideaza in aceasta viata, asa ca nu ezita sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o ai. Indiferent cum este! Mai mult, invata sa ceri. Nu trebuie sa-ti fie teama.

foto interior si prima pagina: Malyugin, Shutterstock