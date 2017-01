Optimismul nu este un trend, ci un obicei. Un stil de viata pe care il accepti, o alegere pe care o faci in fiecare dimineata indiferent de ce se intampla in viata ta.

Am adunat pentru voi cele mai frumoase sfaturi care sa va puna zambetul pe buze si sa va convinga ca, indiferent de cat de dificil pare sa fie, intotdeauna Soarele va rasari si pe strada voastra:

1. Pentru optimisti, viata nu este o problema, ci o solutie.

2. Intoarce-ti fata catre soare si umbrele vor ramane in urma ta.

3. Este mai bine sa fii un optimist care greseste uneori, decat un pesimist care are intotdeauna dreptate.

4. Slabiciunea vine atunci cand nu poti actiona pentru ca nu mai vezi rostul; puterea vine atunci cand gasesti in permanenta motivatia.

5. Iubindu-te pe tine acum, asa cum esti, iti oferi Raiul. Nu uita pana cand mori. Daca astepti, mori acum. Daca iubesti, traiesti in prezent.

6. Este suficient un suras al vietii pentru ca totul sa recapete sens...

7. Mergi in viata cu o licarire in ochi, cu un zambet pe fata si cu un scop maret in inima.

8. Putine lucruri in viata sunt mai puternice decat un imbold pozitiv. Un zambet. O lume de optimism si speranta. Un "poti sa o faci" atunci cand lucrurile sunt dificile.

9. Daca plangi pentru ca soarele a disparut din viata ta, lacrimile te vor impiedica sa vezi stelele.

10. Dragostea este mai buna decat mania. Speranta decat frica. Optimismul decat disperarea. Sa fim asadar iubitori, plini de speranta si optimisti, si vom schimba lumea.

11. Am incetat sa mai fug de mine. Cine altcineva ar fi mai bine sa fiu?

12. Unii vad lucruri care exista si intreaba "De ce?". Alti viseaza la lucruri care nu au fost niciodata si intreaba "De ce nu?"

13. Am luat decizia de a fi voioasa si fericita in orice situatie; asta pentru ca am invatat din experienta ca fericirea sau nefericirea noastra depind, in mare parte, de dispozitia noastra, si nu de situatia in care ne gasim.

14. Fii tu insuti o reflexie a ceea ce ti-ai dori sa primesti. Daca vrei iubire, ofera iubire. Daca vrei sinceritate, fii sincer. Daca vrei respect, ofera respect. Ceea ce oferi se va intoarce la tine.

15. Sa nu lasi o zi fara sa vezi, sa auzi sau sa citesti ceva frumos.