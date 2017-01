Seamana la aspect cu o rosie, are gust intre ananas si piersica si este potrivit in cocktailuri, salate si in retete de deserturi. Vorbim despre kaki, piersica japoneza sau persimona.

Fructul cu look exotic este in plin sezon iarna, asa ca ar fi bine sa profiti de el in saptamanile ce urmeaza.

Un kaki bine copt este o incantare pentru papilele gustative. Aproape ca se topeste in gura. Copacii in care cresc poarta numele Diospyros, care vine din greaca antica si inseamna "fructul divin" sau "hrana lui Zeus".

Cele doua specii de persimona comestibila provin fie din Asia, fie din America de Nord.

foto interior si prima pagina: pixabay.com